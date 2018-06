Ali bo postojnski občini uspelo zapreti vojaško vadišče Poček?

Občina Postojna želi zavarovati območje, s katerega se napaja vodni vir Malni

28. junij 2018 ob 10:18

Postojna - MMC RTV SLO, STA

Občina Postojna bo po 23. decembru letos odpovedala dogovor o uporabi vojaškega vadišča Poček med Postojno in ministrstvom za obrambo, ki je bil podpisan leta 2004.

Občina Postojna želi zavarovati območje, s katerega se napaja vodni vir Malni, ki predstavlja vir pitne vode za postojnsko občino. Razprava in sklepanje o strategiji sta bila sicer za javnost zaprta, zato je sklepe občinskega sveta na koncu predstavila predsednica delovne skupine za pripravo strategije za reševanje problematike Počka Margareta Srebotnjak Borsellino.

"Če je vaja na avstrijski meji za premierja v odhodu provokacija, je zame provokacija to, da se od decembra 2017, ko je uredba o vadišču Poček postala protiustavna, aktivnosti na njej stopnjujejo. S tem se Postojnčanom očitno želi dokazati, da je v dokazovanju moči dodaten argument za to, da bodo na Počku ostali," meni Srebotnjak Borsellinova.

Če sklenitve sporazuma o načrtu zaprtja vadišča Poček med vlado in postojnsko občino do konca letošnjega oktobra ne bo, bo občina sama pripravila besedilo zakona o zaprtju vadišča Poček in organizirala njegovo posredovanje v postopek za sprejem v DZ-ju.

Postojnska občina naj bi pripravila tudi predlog o zaščiti vodnega vira Malni in ga posredovala za sprejem v DZ. Rok za pripravo tega zakonskega osnutka je 30. november. Obenem bodo naročili raziskavo kakovosti pitne vode iz vodnega vira Malni, neodvisni inštitut za raziskavo bo iskalo javno komunalno podjetje Kovod.

Vpogled v pogodbo z Natom

Po sklepu srednega občinskega sveta postojnska občina od ministrstva za obrambo zahteva tudi predložitev nekaterih dokumentov, med katerimi so vsa uporabna in druga dovoljenja, ki se nanašajo na Poček in na podlagi katerih ima Slovenska vojska (SV) domnevno pravico izvajati vojaške vaje. Prav tako zahtevajo vpogled v pogodbo med državo in Natom za desetletno uporabo vadišča Poček.

Občina Postojna tudi poziva, da se dopolnitve državnega prostorskega načrta za vadišče Poček, ki naj bi bile javno razgrnjene letošnjega septembra, na podlagi drugih sklepov občinskega sveta ne upoštevajo. Ob tem bodo ministrstvu za obrambo predstavili svoja mnenja o tem, zakaj umeščanje zahtevanih vsebin v državni prostorski načrt zanjo ni sprejemljivo.

O Počku tudi vlada

O vadišču Poček je na seji 21. junija govorila tudi vlada. S sklepom je vsa pristojna ministrstva zavezala k pripravi novega prostorskega načrta, ki naj temelji na v preteklosti že usklajenih izhodiščih. Ministrstvo za okolje in ministrstvo za obrambo morata vlado tudi redno seznanjati o poteku aktivnosti.

S tem je vlada tudi upoštevala ugotovitve obrambnega ministrstva, da je še pred razveljavitvijo obstoječega državnega prostorskega načrta treba takoj pristopiti k pripravi novega ter tako po navedbah obrambnega ministrstva preprečiti poskuse lokalnih skupnosti, da uveljavijo interese po bistveni omejitvi ali celo zaprtju vadišča.

G. C.