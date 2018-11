Alpina: Vojaški škornji so narejeni v skladu z vsemi standardi

Nujna ustrezna uporaba, vzdrževanje in hramba čevljev

29. november 2018 ob 19:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vsi modeli vojaških škornjev, ki jih izdelujejo za SV, so proizvedeni v skladu z vsemi razpisnimi pogoji, poudarjajo v podjetju Alpina. Ministrstvu za obrambo so ta teden ponudili vnovično izvedbo kontrole dobavljene obutve, testirajo pa tudi že nov, izboljšan model vojaškega škornja.

Obrambni minister Karl Erjavec je sicer že v petek napovedal, da bodo v zvezi s škornji, s katerimi so imeli težave nekateri pripadniki Slovenske vojske (SV) na Natovi vaji na Norveškem, izvedli dodatno preverjanje pri zunanji instituciji. Sam meni, da se ob primernem vzdrževanju obutve to ne bi smelo zgoditi.

Na Natovi vojaški vaji, ki je bila največja po koncu hladne vojne, namreč nekateri slovenski vojaki niso bili zadovoljni z obutvijo. Vsaj 17 vojakom so razpadali škornji, ker so jim odstopili podplati. Vaja je potekala v snegu, mrazu in izrednih vremenskih razmerah, kar bi po mnenju ministra za obrambo Karla Erjavca lahko bil vzrok za težave z obutvijo.

V Alpini so zatrdili, da so vsi modeli vojaških škornjev proizvedeni skladno z razpisnimi pogoji. "V procesu nabave repromateriala in same proizvodnje so izvedene vse, prav tako v razpisnih pogojih zahtevane kontrole kakovosti. V primeru, da se med kontrolo pojavijo odstopanja od zahtev, se takšne izdelke odstrani," so zapisali.

Novo izvajanje vzorčne kontrole

Na ministrstvo za obrambo so v tem tednu poslali tudi dopis, v katerem so ponudili vnovično izvajanje vzorčne preverbe dobavljene obutve in dodaten pregled skladnosti obutve z razpisnimi pogoji. Predlagali so, da bi testiranje obutve opravili v tehnološkem centru IRCUO iz Žirov.

V Alpini še dodajajo, da podjetje pri vojaški obutvi zagotavlja garancijo za eno leto uporabe in ne več kot pet let od izdelave izdelka, zato je zelo pomembno, da se starejša obutev umakne iz uporabe. V dopisu ministrstvu so zato predlagali menjavo vojaških škornjev, dobavljenih pred letom 2015, če so ti še na zalogi.

Zimski škornji so sicer po navedbah Alpine ostali enaki prvotnemu prototipu, spremenili so zgolj barvo. Do spremembe je prišlo le pri letnih škornjih, kjer so na zahtevo ministrstva za obrambo zamenjali zgornji del, in sicer iz zgolj platnenega zgornjega dela v bolj podloženega in dopolnjenega z membrano.

"Smo pa ravno v teh dneh dali v testiranje nov, še izboljšan model vojaškega škornja, za katerega verjamemo, da bo prav tako zadovoljil pričakovanja uporabnikov," so navedli v Alpini. Škorenj razvijajo v sodelovanju s Slovensko vojsko in podjetjem Sympatex, v tem tednu pa so predstavnike ministrstva za obrambo povabili na predstavitveni sestanek.

Desetletje dolgo sodelovanje s SV

Alpina sicer že več kot desetletje sodeluje s SV, za katero izdelujejo tako letne kot zimske modele obutve. Od leta 2005 do danes so za Slovensko vojsko izdelali 70.700 parov škornjev.

Vodstvo in zaposleni, ki sodelujejo pri razvoju vojaškega čevlja, so po navedbah Alpine s SV tudi stalno v stiku, da preverjajo stanje vojaške obutve. Vsa leta sodelovanja tudi vsaj enkrat mesečno preverjajo stanje v skladišču.

Kot so še pojasnili v podjetju, so bili v dolgih letih sodelovanja s SV vojaški čevlji Alpina vedno ustrezni in niso prejeli slabega odziva uporabnikov s terena. Tudi pri sodelovanju z nekaterimi drugimi nacionalnimi oboroženimi enotami, kot sta estonska in ameriška vojska, niso prejeli pripomb in reklamacij.

Poleg tega svoje kupce, vključno z vojsko, stalno opozarjajo tudi na ustrezno uporabo, vzdrževanje in hrambo čevljev, kamor sodi tudi skrb za ustrezno starost obutve. Ravno v teh dneh so vojski predstavili in predali tudi impregnacijska sredstva, balzam za vzdrževanje usnja slovenskega proizvajalca, narejen na osnovi čebeljega voska.

Vojaške čevlje so sicer skupaj z Alpino od leta 2004 do 2007 razvijali na Institutu Jožef Stefan (IJS), pod vodstvom Igorja Mekjavića. Na IJS-ju namreč že vrsto let razvijajo modele telesa za testiranje in ovrednotenje oblačilnih sistemov ter izvajajo testiranja oblačilnih sistemov za številne ugledne institucije in podjetja, kot so Geox, Decathlon, Kimberly-Clark ter Inštitut za pomorsko medicino britanske vojne mornarice.

Vojaške škornje so v okviru takratnega projekta testirali tako v laboratoriju kot tudi na terenu. V zimskih razmerah so čevelj testirali na Pokljuki, kjer so vojaki vsak dan nosili težke nahrbtnike ter hodili po od 12 do 15 kilometrov v snegu, za poletne razmere pa v Ankaranu.

"Med najboljšimi v Evropi"

Kot je povedal Mekjavić, je bil škorenj, ki so ga v letih med 2004 in 2007 pomagali razviti, "med najboljšimi v Evropi, če ne na svetu". Od leta 2007 dalje Mekjavić ni več opravljal testiranja za SV, zato ni mogel potrditi, ali so današnji škornji enaki prvotnemu prototipu. Da bi čevlji obdržali kakovost, morajo biti namreč narejeni enako kot prototip, že menjava dela materiala ali lepila lahko vpliva na lastnosti čevlja, je pojasnil.

Pritožbe vojakov so tako lahko po oceni Mekjavića posledica menjave materiala v škornjih, neustreznega nadzora nad kakovostjo proizvodov ali neustreznega vzdrževanja, ki je po navedbah Mekjavića pomemben dejavnik za opremo, posebej tisto, ki je potrebna za preživetje. Ob tem je poudaril tudi, da v izrednih razmerah niso pomembni le čevlji, temveč celoten oblačilni sistem, tudi nogavice.

G. K.