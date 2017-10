Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Andraž Martin Marinc Foto: MMC RTV SLO

Andraž, 18 let: Pogosto slišimo ljudi, da se pritožujejo, volit pa niso šli.

4. oktober 2017 ob 08:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mladih politika ne zanima, ker ima zanje pogosto negativen prizvok, saj v povezavi z njo pogosto slišimo besede, kot sta korupcija in plagiatorstvo, in to mlade od politike odvrača, razmišlja 18-letni Andraž.

A. K. K., P. B.