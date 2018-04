Andrej Matvoz ne namerava odstopiti kot direktor Agencije za varstvo konkurence

Počivalšek: Na potezi je svet AVK-ja

6. april 2018 ob 12:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Kot direktor agencije moram zagotoviti, da agencija izvaja svoje pristojnosti in naloge, ki jih ima po zakonu, še posebej pa je to pomembno zdaj, ko agencija obravnava več izredno zahtevnih primerov. Po svojem trdnem prepričanju svoje delo na položaju direktorja agencije opravljam strokovno in neodvisno. Zaradi tega navedenega sporočam, da ne bom odstopil s položaja direktorja agencije," je v sporočilu, objavljenem na spletni strani Agencije za varstvo konkurence (AVK), zapisal Matvoz.

Počivalšek je Matvoza pozval k odstopu, potem ko je vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo vlade za revizijo odločbe ministrstva, s katero je to DZ-ju predlagalo imenovanje Matvoza. Vlada je na Počivalškov predlog zahtevo vložila potem, ko je upravno sodišče presodilo, da je bil postopek imenovanja nezakonit.

Revizijski postopek pred vrhovnim sodiščem še ni končan

Svojo zahtevo za revizijo je ločeno podal tudi Matvoz, vrhovno sodišče pa je na njegovo zahtevo revizijo dopustilo. Matvoz je danes navedel, da revizijski postopek pred vrhovnim sodiščem še ni končan.

Počivalšek je Matvoza k odstopu pozval, da bi se čim prej odpravilo nezakonito stanje, ki da so ga ugotovila sodišča. Dodal je, da je Matvoz obljubil, da bo po odločitvi sodišč odstopil, česar pa ni storil. Prepričan je tudi, da je zdaj na potezi svet AVK-ja, ki bi po njegovem mnenju moral Matvoza, če ne bo odstopil, razrešiti.

Matvoz meni, da razlogov za razrešitev ni

Matvoz meni, da razlogov za razrešitev ni. "Direktor se lahko predčasno razreši zgolj iz razlogov, ki jih navaja zakon, za izvedbo postopka predčasne razrešitve direktorja agencije pa je pristojen svet agencije. Sam menim, da razlogi za razrešitev, ki jih navaja zakon, niso podani," je zapisal.

Poudaril je tudi, da je AVK samostojen in neodvisen organ ter da direktorja imenuje DZ na predlog vlade. "Minister, pristojen za varstvo konkurence, predlaga vladi kandidata, ki ga izbere po izvedenem javnem natečaju. Takšen postopek, kot ga določa zakon, je bil izveden tudi v predmetni zadevi, ko me je DZ pravnomočno imenoval na mesto direktorja agencije za obdobje petih let, odločitev DZ-ja pa ni bila izpodbijana. Pred upravnim sodiščem se je izpodbijala zgolj odločba pristojnega ministrstva," je še zapisal Matvoz.

Pred AVK-jem je med drugim primer soglasja za prevzem družbe Pro Plus, ki med drugim izdaja TV-programa POP TV in Kanal A, to naj bi prevzela družba Slovenia Broadband, ki ima istega lastnika, United Group, kot telekomunikacijski operater in ponudnik TV-programov Telemach.