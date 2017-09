Andreja Katič: Ne smemo tolerirati niti najmanjših zametkov sovraštva

Na Cerju vseslovensko zborovanje za mir

Na vseslovenskem zborovanju za mir ob mednarodnem dnevu miru ob pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju je ministrica za obrambo Andreja Katič opozorila na problematiko nacionalizma in ekstremizma.

Ministrica za obrambo Andreja Katič je v govoru poudarila, da sta primorska in slovenska zgodovina prepolni tragičnih usod, pa vendar je naša zgodovina tudi pričevanje o zmagi, upanju in optimizmu. Izpostavila je tudi upravičenost upora proti zaničevanju slovenstva, zatiranju naše narodne biti in proti nespoštovanju do naših ljudi, ki so si zaslužili dostojanstvo, so sporočili z ministrstva za obrambo.

V nadaljevanju je slavnostna govornica povedala, da smo si Slovenci morali priboriti svobodo, pravico do narodne in jezikovne samobitnosti, pravico do suverenosti na lastnem ozemlju in lastno državo. "Pri tem smo se izkazali kot branitelji slovenske zemlje, obenem pa smo tudi branitelji miru," je dodala.

"Pojavi nacionalizma in ekstremizma - tudi v Evropi - so usmerjeni k iskanju novih sovražnikov in k nestrpnosti do migrantov. Sovraštva - niti njegovih najmanjših zametkov - se ne sme tolerirati; kajti če smo tiho, če ne ukrepamo, če se ne odzovemo, se sovraštvo hitro širi," je opozorila Katičeva.

Zdi se, da manjka poguma

Ob tem je obžalovala, da se zdi, da nam v našem okolju primanjkuje prav poguma ter da je prevladujoča drža pravzaprav brezbrižnost. To brezbrižnost je po njenem treba preseči, in sicer tudi tako, da se bo več pozitivnih, domoljubnih in državotvornih ljudi odločilo, da povzdignejo svoj glas ter se vključijo v aktivno civilnodružbeno ali politično delovanje.

Katičeva je poudarila tudi pomen delovanja organizacije TIGR, katere člani so se z odporniškim delovanjem odločno uprli fašizmu, ter izrazila ponos ob dosežkih naših znanstvenikov in športnikov. "Vrhunska predstava in kolektivna uigranost naših košarkarjev - evropskih prvakov - sta nam lahko za zgled. Ta uspeh in upanje nanj sta nas poenotila," je izpostavila.

Današnjo prireditev ob mednarodnem dnevu miru je organizirala Občina Miren-Kostanjevica skupaj z veteranskimi in domoljubnimi organizacijami ter Gimnazijo Nova Gorica. Ob tej priložnosti so odprli tudi razstavo razstave Zveze policijskih veteranskih društev Sever Vojna za samostojno Slovenijo.

