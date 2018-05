Anketa: Janšev SDS ohranja vodstvo

Dva tedna do volitev

20. maj 2018 ob 20:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Javnomnenjska raziskava, ki jo je za POP TV izvedla Mediana Pulse, je pokazala, da SDS ohranja vodstvo na lestvici strank in je s 14,9-odstotno podporo še povečal svojo prednost. Z 9,7 odstotka ji sledi Lista Marjana Šarca (LMŠ), tretji pa je SD s 6,5 odstotka podpore.

SDS-u se je podpora volivcev glede na pretekli mesec zvišala za 1,4 odstotne točke. LMŠ-ju je podpora padla za 4,6 odstotne točke, podpora SD-ja pa je padla za dve odstotni točki. Za vodilnimi tremi se je na četrto mesto uvrstil SMC s 4,5-odstotno podporo. Levico bi prav tako volilo 4,5 odstotka vprašanih, DeSUS 3,9 odstotka, NSi pa 3,3 odstotka vprašanih.

SNS in Stranko Alenke Bratušek bi obkrožil enak odstotek anketirancev (obe imata 3,1 odstotka podpore), sledijo pa SLS z 1,7 odstotka podpore, Piratska stranka Slovenije z 1,2 odstotka podpore in stranka ReSET z enim odstotkom podpore.

V anketi so manj kot en odstotek podpore prejele Gibanje Zedinjena Slovenija, stranka Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, Lista novinarja Bojana Požarja, stranka Bojana Dobovška Dobra država, Naprej Slovenija ter koalicija Združene levice in Sloge.

Malo več kot petina vprašanih (21,8 odstotka) še ne ve, katero stranko bi izbrala, če bi bile volitve že danes. Nobene izmed obstoječih političnih strank ne bi izbralo 10,1 odstotka anketiranih, 3,4 odstotka vprašanih pa na vprašanje ni želelo odgovoriti.

Mediana Pulse je anketo opravila na vzorcu 743 državljanov.

