Anketa pokazala precejšen padec podpore SMC-ju

Podpora vladi upadla

6. marec 2017 ob 09:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

SDS ohranja vodstvo na strankarski lestvici. SD je na drugem, ZL na tretjem in NSi na četrtem mestu. SMC je ob znatnem upadu podpore zasedel peto mesto, kaže marčna anketa Dela.

SDS bi po izsledkih Delove ankete podprlo 12,9 odstotka vprašanih, SD 11,4 odstotka, ZL pa 7,9 odstotka vprašanih. NSi ima na četrtem mestu 6,8-odstotno podporo in minimalno prednost pred SMC-jem na petem mestu s 6,7-odstotno podporo. Sledijo DeSUS, ki bi ga podprlo 5,5 odstotka anketiranih, SLS s 3,5-odstotno, SNS z 2,7-odstotno in Zavezništvo z 0,7-odstotno podporo.

Za katero drugo stranko bi se odločilo 7,4 odstotka anketiranih, 9,3 odstotka pa jih ne bi volilo nobene. Neopredeljenih je bilo 9,2 odstotka vprašanih, 16 odstotkov pa se volitev ne bi udeležilo.

Podpora vladi je marca ponovno padla. Srednja ocena njenega dela je 2,42. Zelo pozitivno ali pozitivno je njeno delo ocenilo 9,3 odstotka, negativno ali zelo negativno pa 50,5 odstotka vprašanih. Srednjo oceno jih je podalo 39,6 odstotka, 0,6 odstotka pa se jih do tega vprašanja ni opredelilo.

Tudi ocena dela DZ-ja je v marcu padla, in sicer na srednjo oceno 2,37.

Politične osebnosti

Med politiki ostaja najbolj priljubljen predsednik republike Borut Pahor, sledita mu evropska komisarka Violeta Bulc in evropska poslanka Tanja Fajon. Kmetijski minister Dejan Židan je na četrtem mestu, predsednik DZ-ja Milan Brglez na petem, vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han pa na šestem. Do desetega mesta so se zvrstili še evropski poslanec Igor Šoltes, poslanec SD-ja Matjaž Nemec, evropski poslanec Lojze Peterle in vodja poslanske skupine NSi-ja Matej Tonin.

