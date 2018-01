Anketa: SDS pred Listo Marjana Šarca

Neopredeljenih je približno četrtina

8. januar 2018 ob 08:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Volivci so v začetku leta najbolj naklonjeni stranki SDS, ki bi po ankei časnika Delo dobila 15,8 odstotka podpore. Z decembrskega prvega mesta je na drugo mesto zdrsnila Lista Marjana Šarca z 12,9 odstotki.

Za SDS-om in Listo Marjana Šarca so se uvrstili SD z 12,1 odstotka, SMC z osmimi odstotki, NSi s 6,5-odstotno podporo ter DeSUS in Levica s po 4,8 odstotka podpore med anketiranimi.

Med zunajparlamentarnimi strankami se je v prvi letošnji Delovi meritvi strankarske priljubljenosti najbolje uvrstila SNS, ki je dosegla 2,6-odstotno podporo, preostalim (Stranka Alenke Bratušek, Dobra država, NLS, God, SLS, PS, Zeleni) se je podpora ustavila pri okoli enem odstotku.

Neopredeljenih je bilo približno četrtina sodelujočih v raziskavi - ali ne nameravajo udeležiti, ali še ne vedo, katero stranko bi podprli.

Vlada v novo leto vstopa s srednjo oceno 2,57, državni zbor pa z oceno 2,51. Na vrhu barometra priljubljenosti politikov ni sprememb, saj je predsednik republike Borut Pahor še vedno najbolj priljubljen politik, Marjan Šarec pa se je utrdil na drugem mestu. Od tretjega do petega mesta sledijo evropska komisarka Violeta Bulc, evropska poslanka iz vrst SD-a Tanja Fajon in predsednik državnega zbora Milan Brglez.

Anketo je za uredništvo Dela opravil oddelek za tržne raziskave Delo Stik med 3. in 6. januarjem na vzorcu 1015 vprašanih.

