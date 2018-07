Anketa: SDS trdno na prvem mestu, NSi-ju zrasla podpora

15. julij 2018 ob 19:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Mesec in pol že traja politično kupčkanje po parlamentarnih volitvah. Kako to vpliva na javno mnenje? Ninamedia ugotavljala, kakšen bi bil izid, če bi volivci znova odločali danes.

Na prvem mestu s krepko prednostjo ostaja SDS, zanj bi glasovalo 25,3 odstotka vprašanih. Drugi je LMŠ z 10,7-odstotno podporo. Sledi SMC, za katerega se je izreklo 8,9 odstotka vprašanih, takoj za njim je SD z 8,8 odstotka podpore. 7,6 odstotka vprašanih bi podprlo Levico, 4,8 odstotka pa NSi. DeSUS ima 3,1 odstotka, SAB pa 3-odstotno podporo. 2,2 odstotka vprašanih se je izreklo za SNS.

Dobrih 13 odstotkov vprašanih pa ne ve, koga bi volilo.

Primerjava z anketo, opravljeno prejšnji mesec, pokaže, da je podpora še najbolj zrasla Novi Sloveniji, edini stranki, ki je odkrito povedala, da se bo o možnosti sodelovanja v koaliciji pogovarjala tako z Marjanom Šarcem kot z Janezom Janšo. Stranki modernega centra, denimo, pa se po izključitvi podpredsednika Milana Brgleza podpora ni bistveno zmanjšala.

Sedeži v parlamentu bi se razporedili takole:

Stranka N SDS 31 LMŠ 13 SMC 11 SD 10 Levica 9 NSi 6 DeSUS 4 SAB 4 SNS /



Priljubljenost politikov

Na prvih treh mestih tako vztrajajo Borut Pahor, Violeta Bulc in Milan Brglez. Takoj za njimi pa je Matej Tonin, v primerjavi s prejšnjim mesecem je naredil precejšen skok. Od 7. do 11. mesta si sledijo vodje strank Alenka Bratušek, Marjan Šarec, Dejan Židan, Miro Cerar in Luka Mesec.

Pogled v spodnji del lestvice pa pokaže, da se je Janezu Janši po dolgem času uspelo obdržati v družbi najbolj priljubljenih, kjer je znova le za las ostal tudi Karl Erjavec. Zmaga Jelinčiča in Gorana Klemenčiča bosta prihodnji mesec zamenjala Eva Irgl in Zvonko Černač.

