Anketa: Ustavne obtožbe zoper Cerarja polovica ne podpira

Anketa časopisa Delo

20. november 2017 ob 07:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V sveži anketi Dela polovica vprašanih ni podprla predloga ustavne obtožbe zoper premierja Mira Cerarja. Z njo se strinja tretjina, petina se ni opredelila.

Predlog ustavne obtožbe proti predsedniku vlade Miru Cerarju bo uvrščen na dnevni red enkrat po 1. januarju. Opozicijska stranka SDS hoče prepričati večino v DZ-ju, da je Cerar ustavil postopek deportacije sirskega begunca Ahmada Šamija, s čimer je po njihovem prepričanju presegel svoje pristojnosti, kršil ustavo in storil dejanje, ki ima vse elemente kaznivega dejanja zlorabe položaja.

V tokratni anketi Dela skoraj polovica vprašanih meni, da je SDS z vložitvijo pretiravala oziroma ni imela tehtnih razlogov za takšno potezo. Z obtožnico se strinja slaba tretjina vprašanih, petina pa se jih ni hotela opredeliti, piše Delo. Ustavno obtožbo podpirajo skoraj vsi podporniki SDS-a in podporniki SNS-a, statistično značilno pa izstopajo še moški in tudi anketiranci v starostni skupini od 25 do 34 let. Na drugi strani so študentje, podporniki SMC-ja, SD-ja, Levice, upokojenci in starostna skupina nad 54 let, ki menijo, da ustavna obtožba proti predsedniku vlade zaradi begunca Šamija ni primerna.

76 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da ustavna obtožba in vse razburjenje v politiki, ki bo spremljalo potezo SDS-a, ne bo vplivala na izbor na parlamentarnih volitvah; 13 odstotkov pa, da bo. Kar po navedbah Dela pomeni, da so se ušteli tisti, ki so se odločili za ustavno obtožbo iz prepričanja, da bi lahko na tej temi nabirali politične točke. Zato ne preseneča, da več kot sedemdeset odstotkov vprašanih ne dvomi, da je ustavna obtožba že del predvolilnega boja in strategije opozicijske stranke.

Šest desetin anketiranih je prepričanih, da bo volilno kampanjo zaznamoval oster politični spopad med levico in desnico, petina jih pričakuje, da bo predvolilna kampanja napeta in živčna. Da bi bila politična kampanja ali argumentirana ali umirjena, je prepričana le slaba desetina sodelujočih; to skupino bi lahko označili tudi za velike optimiste, piše Delo.

Al. Ma.