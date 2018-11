Anketa: V Mariboru drugi krog s Kanglerjem in Arsenovičem

Lokalne volitve 2018

12. november 2018 ob 09:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sodeč po anketi Ninamedie za Večer se na nedeljskih županskih volitvah v Mariboru obeta drugi krog, v katerem se bosta pomerila Franc Kangler in Saša Arsenovič.

Kandidatu NLS-ja, SLS-a in SDS-a Francu Kanglerju bi glede na anketo glas namenilo 23,4 odstotka volivcev, kar je pet odstotnih točk manj kot ob prvi anketi ob začetku uradne predvolilne kampanje. Za kandidata SMC-ja Sašo Arsenoviča pa bi zdaj glasovalo 23 odstotkov vprašanih, kar je dobra dva odstotka več kot pred tremi tedni.

Na tretje mesto se je sicer prebil aktualni župan Andrej Fištravec, ki kandidira s podporo občanov, a je s sedmimi odstotki daleč od možnosti za uvrstitev v drugi krog, kaže anketa Ninamedie za časopis Večer, opravljena na vzorcu 458 vprašanih.

Na četrtem mestu med osemnajstimi kandidati je s 4,5 odstotka glasov poslanka LMŠ-ja Lidija Divjak Mirnik, ki je prav tako zbrala podpise občanov, med 2,5 in tremi odstotki glasov pa bi na volitvah zbrali kandidat NSi-ja Zdravko Luketič, kandidatka SD-ja Alenka Iskra in kandidat Levice Vladimir Šega. Še vedno skoraj 30 odstotkov vprašanih volivcev ne ve, koga bi v nedeljo volili.

V Večerovi anketi so vprašali tudi, koga bi izbrali v drugem krogu, v katerem bi Arsenovič premagal Kanglerja z 42 odstotki glasov proti 36, boljši bi bil tudi od morebitnih nasprotnikov Fištravca in Divjak Mirnikove. Aktualni župan bi izgubil vse tri potencialne dvoboje proti omenjenim kandidatom, Kangler pa bi bil boljši tudi od poslanke LMŠ-ja.

Med strankami in listami bi v 45-članskem mestnem svetu največ svetnikov glede na anketo imeli Arsenovičeva lista in SDS, ki bi zbrali po 10,3 odstotka glasov, Kanglerjeva lista bi prejela 9,7 odstotka, SD 7,2, Levica pa 6,3 odstotka glasov. Na kakšnega svetnika lahko računajo še v NSi-ju, SMC-ju, Listi gasilcev, DeSUS-u in Listi Divjak Mirnikove, zaradi visokega števila neopredeljenih volivcev pa morda še kdo.

Al. Ma.