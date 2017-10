Anketa: Velika večina že odločenih, koga bodo podprli za predsednika

Zmaga se nasmiha trenutnemu predsedniku Borutu Pahorju

16. oktober 2017 ob 08:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsedniške volitve bi se lahko končale že v prvem krogu 22. oktobra, kaže anketa časnika Delo. Po odgovorih anketirancev bo volilna udeležba visoka, 78 odstotkov pa jih je glede tega, koga bodo volili, že povsem odločenih.

Na vprašanje, kako verjetno se nameravajo udeležiti predsedniških volitev 22. oktobra, je 62 odstotkov vprašanih odgovorilo, da se jih zagotovo bodo. Še 22 odstotkov vprašanih je zatrdilo, da se jih bodo verjetno udeležili. Šest odstotkov je neodločenih, prav toliko jih je odgovorilo, da na volitve zagotovo ne bodo šli, štirje odstotki vprašanih pa, da na volitve verjetno ne bodo odšli.

Kar 78 odstotkov vprašanih je dejalo, da so glede izbora kandidata že povsem odločeni, neodločenih je še 19 odstotkov in se bodo odločili v zadnjem tednu, trije odstotki vprašanih pa se bodo o kandidatu odločili na dan volitev.

Predsedniško kampanjo bežno spremlja 56 odstotkov vprašanih, 28 odstotkov jih volilno kampanjo spremlja pozorno, 16 odstotkov vprašanih pa je dejalo, da kampanje sploh ne spremlja. Nekaj manj kot dve tretjini sodelujočih v anketi je odgovorilo, da so spremljali vsaj eno predvolilno soočenje, dobra tretjina pa, da niso gledali nobenega. Soočenja najpogosteje spremljajo upokojenci, anketiranci, starejši od 54 let, podporniki NSi-ja in podporniki SDS-a.

Anketirane so spraševali tudi, kako pomembne so zadnje predsedniške volitve. Za 35 odstotkov vprašanih so pomembne, za 28 odstotkov "nekaj srednjega", za 19 odstotkov vprašanih so zelo pomembne, za 10 odstotkov pa niso pomembne. Dva odstotka vprašanih na to vprašanje nista znala odgovoriti, šest odstotkov vprašanih pa je zatrdilo, da so predsedniške volitve zanje popolnoma nepomembne.

Spletno anketo je opravil oddelek za tržne raziskave Delo Stik na vzorcu 565 anketiranih med 10. in 12. oktobrom.

A. S.