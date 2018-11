Anketi: Janković bo v nedeljo osvojil nov županski mandat, na Ptuju bo potreben drugi krog

Zadnji predvolilni anketi Ninamedie in Mediane

16. november 2018 ob 08:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zoran Janković bo v tekmi za ljubljanskega župana zmagal v prvem krogu, razkriva anketa Mediane. Na Ptuju pa bo, glede na anketo Ninamedie, skoraj zagotovo potrebne drugi krog županskih volitev.

V zadnji predvolilni javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo in Pop TV izvedla Mediana, kaže, da bi v prvem krogu zmagal Zoran Janković, saj bi zbral 53,1 odstotka glasov. Če pa se upošteva samo tiste, ki se bodo volitev zagotovo udeležili, pa kar 57,5 odstotka. Ker je primerljiv izid kot na volitvah leta 2014, ko je zanj glasovalo 57,53 odstotka ljudi.

Anže Logar bi dobil 18,7 odstotka glasov, če upoštevamo samo tiste, ki bi se volitev zagotovo udeležili, pa 21,4 odstotka. Logar bi tako imel malo slabši rezultat drugouvrščenega županskega kandidata na lokalnih volitvah 2014 Damjana Damjanoviča, ki je dobil 23,15 odstotka glasov.

Po anketi podpora nobenemu od preostalih šestih kandidatov ni presegla dveh odstotkov. Prav toliko, dva odstotka, vprašanih bo obkrožilo kandidata Levice Milana Jakopoviča, ki se je uvrstil na tretje mesto, pred Smiljana Mekicarja, ki ga je predlagala Dobra država in naj bi dobil 1,4 odstotka glasov. Kandidata SMC-ja Dragana Matića in SD-ja Marka Koprivca sta v anketi zbrala manj kot odstotek podpore.

Slaba desetina tistih, ki pravijo, da bodo gotovo ali skoraj gotovo šli na volitve, še ne ve, koga bo volila, nekoliko manj kot sedem odstotkov pa jih ni želelo odgovoriti, kdo je njihov favorit

Petina neodločenih volivcev

Podoba mestnega sveta je odvisna od 20 odstotka volivcev, ki še ni odločenih. Predvolilna raziskava trenutno kaže, da ima lista Zorana Jankovića 26,9 odstotka glasov volivcev, leta 2014 je lista dobila 41,49 odstotka glasov, a tudi tokrat bo sestava ljubljanskega sveta dobila podobo po proporcionalnem sistemu in sedeži se bodo razdelili med stranke in liste, ki se bodo uvrstile na magistrat. Drugouvrščena Slovenska demokratska stranka (SDS) bi po zadnji anketi dobila 13,6 odstotka glasov.

Strmoglavila je podpora SMC-ju, ki je pred štirimi leti dobil dobrih 12 odstotkov glasov, zdaj pa je izbira le za dva odstotka vprašanih. Po velikosti tretja svetniška skupina bo najverjetneje Levica (sedem odstotkov), pred LMŠ-jem, SD-jem in NSi-jem, ki so vse dobile nekaj več kot štiri odstotke.

Čelan skoraj zagotovo v drugi krog

Na Ptuju bo, kot razkriva anketa Večera, potreben drugi krog županskih volitev. Skoraj četrtino glasov naj bi dobil nekdanji župan Štefan Čelan. Več kot tretjina volivcev še ne ve ali ne želi povedati, koga bo volila.

Štiri dni pred lokalnimi volitvami so ptujski volivci, sodelujoči v anketi Večera, namenili največ glasov, 23,7 odstotka, nekdanjemu županu Štefanu Čelanu, ki na volitvah nastopa s svojo listo. Čelan je Ptuj v preteklosti vodil dvanajst let, vse do volitev leta 2014.

Na drugem mestu izmed deveterice županskih kandidatov je s 13,9 odstotka glasov kandidatka SD-ja Nuška Gajšek, ki jo podpira tudi SAB. Tik za njo je s 13,6 odstotki Andrej Čuš, sicer neodvisni kandidat Liste Andreja Čuša, ki sta ga podprli stranki SNS in Zeleni Slovenije ter lista Mladi in upokojenci za delovna mesta.

Na četrto mesto se je s precej manjšo podporo, 6,8 odstotka glasov, uvrstil kandidat SDS-a Rajko Fajt. Sledita mu kandidat NSi-ja Janez Rožmarin, za katerega se je opredelilo 2,6 odstotka anketiranih. Preostali ostajajo pod dvema odstotkoma.

Sedanjemu podžupanu Gorazdu Orešku, kandidatu Liste za Ptuj, so anketiranci namenili 1,6 odstotka glasov. Za Igorja Majnika, kandidata Liste Ptuj je naš, je glasoval odstotek anketiranih. Na predzadnje mesto se je z 0,4 odstotka glasov uvrstil kandidat SMC-ja Dejan Dokl ter na zadnje z 0,2 odstotka kandidat Stranke mladih - Zelenih Evrope Robert Križanič.

Kdo bo Čelanov izzivalec?

Glede na veliko število kandidatov in rezultate ankete, se na Ptuju obeta drugi krog županskih volitev. Vanj se bo skoraj zagotovo uvrstil Čelan. Odprto pa ostaja vprašanje, kdo bo njegov izzivalec, saj je med Gajškovo in Čušem po anketi le glas razlike. Med anketiranci je kar 36,2 odstotka takšnih, ki še ne vedo oziroma se ne morejo odločiti, koga bodo volili, ali pa tega ne želijo povedati. To seveda še vedno daje upanje za izboljšanje uvrstitve tudi drugim, predvsem Rajku Fajtu.

Na Ptuju se za vstop v mestni svet poteguje 17 strank in list. Še več kot pri vprašanju o županskih kandidatih je bilo neopredeljenih anketirancev pri vprašanju, katero stranko oziroma listo bodo volili v mestni svet. Kar 41,6 odstotka anketirancev je tako odgovorilo z "ne vem, ne morem se odločiti, ne povem".

Od tistih, ki so se opredelili, jih je največ, 14 odstotkov, svoj glas namenilo Listi Štefana Čelana. Z 12 odstotki glasov sledi lista kandidatov SD-ja, pri čemer je zanimivo, da jih bo po rezultatih ankete hkrati svoj glas oddalo kandidatki stranke za županjo Nuški Gajšek le 50 odstotkov. Na tretjem mestu je z 8,1 odstotka SDS in na četrtem Lista Andreja Čuša z s 4,2 odstotka glasov.

V anketi, ki jo je za Pop TV in Delo pripravila Mediana, je sodeloval 701 občan Ljubljane in je bila izvedena med 7. in 14. novembrom.

Anketo za Večer je Ninamedia izvedla na vzorcu 300 prebivalcev Mestne občine Ptuj.

G. C.