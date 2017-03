Anketirancem pri kandidatih za ustavne sodnike najpomembnejša nepristranskost

O posameznih kandidatih anketiranci nimajo izoblikovanega mnenja

13. marec 2017 ob 10:50

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Za ustavnega sodnika je po mnenju anketirancev najpomembneje, da daje vtis nepristranskosti. Niso pa anketiranci najbolje seznanjeni s predlaganimi tremi kandidati za ustavnega sodnika.

V tokratni anketi Dela so anketiranci ocenjevali delo ustavnega sodišča. Pri tem ga 40 odstotkov anketirancev ocenjuje kot slabo, 25 odstotkov kot dobro, 27 odstotkov anketirancev pa je ustavnemu sodišču namenilo srednjo oceno. Podobno je tudi z zaupanjem v ustavno sodišče, saj mu zaupa 31 odstotkov vprašanih, 28 odstotkov je neodločenih, ne zaupa pa mu 39 odstotkov anketirancev.



S trojico kandidatov za ustavne sodnike, Matejem Accettom, Klemnom Jakličem in Marijanom Pavčnikom, javnost ni najbolje seznanjena. Glede Accetta se ni moglo opredeliti 76 odstotkov vprašanih, glede Pavčnika pa 74, Jaklič je tako med anketiranci najbolj prepoznaven, saj se do njega ni moglo opredeliti 57 odstotkov vprašanih. Med tistimi, ki so se do Jakliča opredelili, pa je 21 odstotkov takih, ki ga ocenjuje kot nesprejemljivega, in 22 odstotkov takih, ki ga ocenjuje kot sprejemljivega.

Neznan koncept Evrope več hitrosti

V anketi so spraševali tudi o pobudi za oblikovanje Evrope več hitrosti, kjer pa izvajalci ankete ugotavljajo, da koncept Evrope več hitrosti javnosti ni najbolj znan ali razumljiv. Na vprašanje, ali podpirajo takšne ideje, je 35 odstotkov takih, ki jih ne podpirajo, 32 pa odstotkov takih, ki bi te ideje podprli.

Na vprašanje, ali bi bila poglobljena integracija EU-ja na področjih skupne obrambe, evra, monetarne unije, davčne harmonizacije in tudi kulture in politike do mladih sprejemljiva, je skoraj 60 odstotkov vprašanih odgovorilo pritrdilno. Večina vprašanih se je, ko so jim zastavili vprašanje, kateremu delu Evrope različnih hitrosti naj se Slovenija pridruži, opredelila za tisti del EU-ja, ki bo tesneje integriran.

Spletno anketo je za uredništvo Dela med 8. in 10. marcem na reprezentativnem vzorcu 541 odraslih državljanov opravil oddelek za tržne raziskave Dela Stik.

L. L.