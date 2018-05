Aprila v Sloveniji manj kot 80.000 brezposelnih

Registriranih 78.555 brezposelnih

7. maj 2018 ob 13:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na zavodu za zaposlovanje je bilo konec aprila vpisanih 78.555 brezposelnih, kar je 3,3 odstotka manj kot marca in 13,8 odstotka manj kot aprila lani. V prvem četrtletju letošnjega leta je bilo v povprečju skoraj 15 odstotkov manj brezposelnih kot v enakem obdobju lani.

Aprila se je na zavod za zaposlovanje na novo prijavilo 5232 brezposelnih, 0,4 odstotka manj kot marca in 0,8 odstotka več kot aprila lani. Med na novo prijavljenimi je bilo 3083 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 564 iskalcev prve zaposlitve ter 689 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Od 7897 brezposelnih oseb, ki jih je aprila zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oz. samozaposlilo 6475. Brezposelnost se je zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. Na mesečni ravni je najbolj upadla na območjih Ptuja, za 5,8 odstotka, in Murske Sobote, za 5,7 odstotka. Najmanj, za 1,8 odstotka, se je brezposelnost zmanjšala na območju Sevnice in Ljubljane, kjer je padla za 2,2 odstotka.

15 odstotkov manj brezposelnih kot v lanskem četrtletju

Na letni ravni se je brezposelnost najbolj znižala v Trbovljah (22,8 odstotka), Kranju (15,9 odstotka) in Celju (15,8 odstotka). Najmanj je upadla v Novem mestu (9,7 odstotka) in Ljubljani (11,8 odstotka). V prvih štirih mesecih je bilo pri zavodu v povprečju prijavljenih 83.344 brezposelnih, kar je 14,8 odstotka manj kot v enakem obdobju leta 2017.

Na novo se je prijavilo 26.841 brezposelnih oseb, kar je 10,5 odstotka manj kot lani v tem času. Največ se jih je prijavilo, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (16.388 oz. 7,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani), sledili so trajno presežni delavci in stečajniki (3470 oz. 29,2 odstotka manj) ter iskalci prve zaposlitve (2706 oz. 14,6 odstotka manj).

La. Da.