Arbitražni sveženj na vladi, ljudem ob meji ohranjene vse pravice

Redna seja vlade

18. oktober 2017 ob 08:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Vlada bo obravnavala sveženj zakonov, povezanih z uresničevanjem arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško. Po načrtu naj bi bil v DZ-ju sprejet do 29. decembra.

Ministri bodo imeli na mizi osem zakonov, s katerimi Slovenija sledi odločitvam, zapisanim v arbitražni razsodbi o meji s Hrvaško. Med zakonodajnimi predlogi so tudi tisti, ki na novo definirajo državno mejo, evidentirajo nepremičnine, določajo morsko ribištvo in predvidevajo pomoč ljudem ob meji, ki jih je arbitražna odločba kakorkoli prizadela. Slednje je zajeto v interventnem zakonu.

Vlada ob tem obljublja, da bodo ljudje na obmejnem območju ohranili vse pravice, ki so jih imeli pred razsodbo na vseh področjih življenja - torej pri subvencijah, izobraževanju, socialnih transferjih in zdravstvenem zavarovanju. Glede socialnih transferjev bo za slovenske državljane še naprej veljalo, da imajo stalno prebivališče v Sloveniji, s čimer bodo avtomatično upravičeno do teh pravic. Podobno bo urejeno področje zdravstvenega zavarovanja. V predlogu zakona so opredeljene tudi pravice in dolžnosti prebivalcev na obmejnem območju pri zamenjavi dokumentov in registraciji motornih vozil. Predvideno je, da so vsi ti postopki v Sloveniji takse prosti, slovenska država pa bo povrnila vse stroške, ki bodo nastali na Hrvaškem.

Interventni zakon predvideva tudi legalizacijo objektov, ki so zdaj v Sloveniji, na Hrvaškem pa so imeli izdano gradbeno dovoljenje.

Glede gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež na Hrvaškem pa zakon pravi, da bodo morali v letu dni urediti status v Sloveniji na način, da bodo ustanovili podružnice.

Povejmo še, da se bo za nekatere pravice upravičenost ugotavljala avtomatično, pri nekaterih pa bodo morali ljudje na obmejnem območju pristojnim organom še dostaviti ustrezne listine.

Nataša Mulec, Radio Slovenija