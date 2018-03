Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Arbnore Avdyulaj pooseblja zgodobo o uspehu: zaradi vojne na Kosovem je kot petletna deklica hodila peš po balkanski poti do Švice, od leta 2006. pa je kot priseljena v Slovenijo, kjer je njen oče dobil službo. Sama je bila odličnjakinja v šoli, zdaj uspešno študira na podiplomskem študiju na FDV-ju. Delala je tudi na ambasadi Kosova v Ljubljani, slovenskem zunanjem ministrstu ter ministrtsvu za EU integracije v Prištini. Vseskozi je zavezana človekovim pravicam. Foto: BoBo Okolica, sošolci, prijatelji, učitelji so bili res velika vzpodbuda, ki sem jo potrebovala, da se lahko uspešno integriram. Arbnore Avdylaj Arbnore Avdylaj predava učiteljem o tem, kako delati z učenci-priseljenci in migranti, saj ima sama obe izkušnji, ki ju je pripravljena deliti z drugimi. Foto: BoBo Tako begunska kot migrantska zgodba potem sta dva velika trenutka v mojem življenju, ki sta določila mojo pot. Definitivno biti migrant in biti begunec ni lahko, sploh če to doživiš kot otrok, to te nekako zaznamuje za celo življenje. To je tisto, kar ji je ostalo v glavi, da mogoče če sem jaz to dala skozi, lahko pripomorem, da ne bo nekdo isto doživel in bo njegovo življenje boljše in lažje. Arbnore Avdylaj Arbnore Avdyulaj je članica upravnega odbora Društva ZN v Sloveniji. Najraje organizira medkulturne delavnice. Foto: BoBo V globaliziranem svetu je medkulturni dialog tisto orodje, ki ga vsak od nas potrebuje – ne glede na to, ali bomo enkrat v življenju imeli stika z nekom, ki ni iz našega okolja ali ne. To je tisto, kar omogoča neko dobro komunikacijo, neko toleranco, spoštovanje drugih. Arbnore Avdylaj Dodaj v

Arbnore Avdylaj: "Učiteljica slovenščine je bila moja druga mama"

Priseljenka s Kosova o vkjučevanju v slovensko družbo.

24. marec 2018 ob 06:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Učiteljica slovenščine mi je bila kot druga mama, sošolci so mi slovnico razlagali med odmori, se prvih dni v klopeh v OŠ Antona Ukmarja v Kopru spominja podiplomska študentka na FDV Arbnore Avdylaj.



Arbnore Avdylaj je imela samo pet let ko je njena družina morala zbežati pred vojno na Kosovu. Po balkanski poti je hodila peš skozi Bosno, Hrvaško, Slovenijo in naprej v Italijo in Švico. Ko so se razmere umirile, se je družina za nekaj časa vrnila na Kosovo, a se je leta 2006 trajno naselila v Sloveniji, saj je oče zaposlitev dobil v Sloveniji. Arbnore Avdylaj ima torej tako begunsko kot migrantsko izkušnjo.

V oddaji NaGlas! tudi o političnih idejah kiparja Ivana Meštrovića in zbiranju podpisov za spletno peticijo za večje pravice narodnih in jezikovnih manjšin v EU. Objavljamo tudi reportažo s prireditve v ljubljanskem Zalogu, na kateri so nastopili pevci izvirnih ljudskih pesmi vseh narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. TVS 1 ob 12.40.

»Daj« in »Ne razumem slovensko« sta bila edina stavka, ki ju je takrat 14-letna deklica lahko povedala v jeziku svoje nove domovine. Kljub temu je 8. razred končala z odličnim uspehom. Danes je uspešna podiplomska študentka mednarodnih odnosov na FDV-ju in prostovoljka pri Društvu Združenih narodov, ki pomaga drugim razumeti, kako je biti tujec. O svojih izkušnjah pa tudi načrtih za prihodnost je spregovorila v oddaji NaGlas! Televizije Slovenija.

V Slovenijo ste prišli dva tedna pred začetkom šolskega leta, slovenskega jezika sploh niste razumeli, razred pa ste končali z odličnim uspehom. Kako je to mogoče?

Nimam popolne razlage. Verjetno ko prideš nekam na novo, moraš vložiti malo več truda, da boš prišel na tisto raven, ki jo potrebuješ za uspeh. Vendar to ni edino, kar je pripomoglo k temu. Rekla bi, da mi je pomagala tudi okolica, v katero sem prišla, ki mi je omogočila majhen uspeh za naprej. Učiteljica slovenščine mi je bila kot druga mama. Učitelji nasploh, da ne bom krivična do ostalih, so bili kot naši drugi starši.

Kako so vas sprejeli sošolci in sošolke?

Lahko rečem, da sem imela veliko srečo. Vpisali so me starši na OŠ Antona Ukmarja v Kopru, sošolci so bili odlični. Namesto da bi se šli igrat med pavzo, so mi razlagali slovnico, kako naj se naučim slovenščino lažje. Okolica, sošolci, prijatelji, učitelji so bili res velika vzpodbuda, ki sem jo potrebovala, da se lahko uspešno integriram.

Na FDV-ju ste podiplomska študentka. Je tudi vaša osebna begunska izkušnja pripomogla k temu, da študirate mednarodne odnose?

Lahko bi rekla, da da. Tako begunska kot migrantska zgodba potem sta dva velika trenutka v mojem življenju, ki sta določila mojo pot. Definitivno biti migrant in biti begunec ni lahko, sploh če to doživiš kot otrok, to te nekako zaznamuje za celo življenje. To je tisto, kar ji je ostalo v glavi, da mogoče če sem jaz to dala skozi, lahko pripomorem, da ne bo nekdo isto doživel in bo njegovo življenje boljše in lažje.

Pravzaprav ste kot deklica preživeli pravo travmo - dobesedno peš ste hodili po gozdovih in imeli opravka s tihotapci. So vas te izkušnje utrdile?

Definitivno, sliši se kliše ampak tisto, kar te ne ubije te naredi močnejšega, velja. Jaz se to doživela, verjetno kot veliko drugih, ki so to v tem času to doživeli in ta zgodba te naredi močnejšega, ti da drugo vizijo, bolj ceniš stvari pa tudi bolje razumeš stvari – čeprav s tem nikakor ne menim, da bi vsak moral iti skozi to, da razume.

Ste tudi prostovoljka pri OZN. Kaj pravzaprav počnete?

To je nevladna organizacija, ki se ukvarja predvsem z vizijo Združenih narodov in poskušamo to vizijo podat v Sloveniji naprej – veliko je delavnic, moja je najljubša o medkulturnem dialogu…

Kaj je najpomembnejšega pri medkulturnem dialogu?

V globaliziranm svetu je medkulturni dialog tisto orodje, ki ga vsak od nas rabi – ne gled ena to, ali bomo enkrat v življenju imeli stika z nekom, ki ni iz našega okolja ali ne. To je tisto, kar omogoča neko dobro komunikacijo, neko toleranco, spoštovanje drugih.

Kje si želite delati kot diplomantka?

Želja vsakega mednarodnika je verjetno tuja diplomacija. Upam, da bom nekoč v te vode prišla, bomo pa videli.

Znanje albanščine vam zagotovo pri tem pomaga…

Definitivno. Upam, da bo.

Saša Banjanac Lubej, naglas@rtvslo.si