Avstralija Romanu Leljaku prepovedala vstop v državo

Na letališču v Sydneyju so ga zasliševali več kot pet ur

7. december 2018 ob 20:22

Sydney/Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Novoizvoljenemu županu občine Radenci Romanu Leljaku so na letališču v Sydneyju prepovedali vstop v Avstralijo, kjer je hotel predstaviti svojo knjigo Mit o Jasenovcu. V knjigi zanika ustaške zločine med 2. svetovno vojno.

Varnostne službe na sydneyjskem letališču so pridržale novopečenega župana Radencev Romana Leljaka in ga več kot pet ur zasliševale, nato pa so mu prepovedali vstop v Avstralijo, je poročala televizija Republike Srbske, pa tudi mediji na Hrvaškem. Leljak je nameraval v štirih avstralskih mestih predstaviti svoje videnje dogodkov v ustaškem koncentracijskem taborišču Jasenovac. Večina uglednih zgodovinarjev ima Leljakova stališča za revizionistična, ki povzdigujejo ustaštvo.

Leljak je za enega izmed hrvaških skrajno desnih spletnih portalov kamenjar.hr potrdil, da je bil zadržan v Avstraliji in da se bo vrnil domov s prvim mogočim poletom. Portal kot "škandalozno" navaja, da je imel Leljak slovenski potni list in uradni avstralski vizum, vendar pa mu ni uspelo vstopiti v Avstralijo zaradi "lažnih obtožb levičarskih portalov", ki naj bi prišle iz Hrvaške.

Nezaželeni skrajni desničarji

Avstralske oblasti so že predtem odpovedale vizum tudi skrajno desnemu televizijskemu voditelju Velimirju Bujancu in hrvaškemu režiserju Jakovu Sedlarju. Kot danes poroča hrvaški novičarski portal index.hr, sta Bujanec in Sedlar nameravala v Avstraliji predstaviti "najnovejši hujskaški Sedlarjev izdelek", dokumentarni film o "sto letih srbskega terorja na Hrvaškem".

Leljak je v preteklih letih postal zelo priljubljen na hrvaški desnici, ki je navdušena nad dvomljivimi "razkritji" slovenskega publicista, ki je sicer prestal zaporno kazen zaradi prevare, je še zapisal index.hr.

Knjiga in film o Jasenovcu predstavljata niz problematičnih tez in zavračata znanstvene raziskave o tem koncentracijskem taborišču med drugo svetovno vojno, ki so ga vodili pronacistični ustaši. Leljak med drugim navaja, da je v Jasenovcu med drugo svetovno vojno umrlo 1.654 ljudi, čeprav je v spominskem centru v Jasenovcu dokumentirana smrt več kot 83.000 ljudi, večinoma Srbov, Romov in Judov.

Leljak za zdaj za odziv ni bil dosegljiv.

