Babištvo naj gre znova na primarno raven - ker to daje najboljše rezultate

Podpirajo zlati standard: ena ženska - ena babica

5. maj 2017 ob 11:06

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Sloveniji nosečnicam ni povsod omogočen dostop do babiške obravnave, ob svetovnem dnevu babic opozarja zbornica zdravstvene in babiške nege.

Cilj in vizija razvoja babištva v Sloveniji je, da bi vsaka ženska imela dostop do kontinuirane babiške obravnave v nosečnosti, med porodom in v poporodnem obdobju. Babice razumejo, da lahko, če z žensko in njeno družino delujejo na podlagi partnerskega odnosa, le-te podpirajo pri sprejemanju zanje najboljših odločitev za varen in izpolnjujoč porod, so ob svetovnem dnevu babic opozorili v zbornici zdravstvene in babiške nege in dodali, da podpirajo vse tiste spremembe v zdravstvenih zavodih, ki to omogočajo.

Kot stroka podpirajo "zlati standard" evropskega in svetovnega združenja babic, ena ženska - ena babica med porodom. Toda babice ne pomagajo samo pri porodih, ampak celovito skrbijo za žensko v njenem celotnem reproduktivnem obdobju, pomembno vlogo imajo tudi v preventivni dejavnosti na vseh ravneh zdravstvenega varstva, so navedli v zbornici - zvezi.

Babištvo znova na primarno raven

Pri tem so poudarili, da bi želeli slovenske babice znova umestiti na primarno raven zdravstvenega varstva, kjer bi s petimi pregledi zdravih nosečnic, ki jih slovenska zakonodaja že omogoča, spodbudili partnerstvo babic, mater in družin. Koristno bi bilo uvesti babice tudi v referenčnih ambulantah, kjer bi svetovale o zdravi spolnosti in kontracepciji, lajšanju težav v menopavzalnem obdobju, samopregledovanju dojk in pri drugih pomembnih dogodkih v življenju žensk. Tako bi ženskam omogočili dostop do kontinuirane obravnave, ki po raziskavah daje najboljše izide - za ženske in njihove družine, menijo.

Pomen izobraževanja

Opozorili so tudi na potrebo, da se znotraj babiške stroke zagotovi ustrezno in kakovostno izobraževanje, zakonodaja in varne delovne razmere. Kadrovski normativi, ki jih je zbornica - zveza predlagala v letu 2014, še niso bili sprejeti, po njihovih podatkih pa v različnih okoljih vsak dan primanjkuje od 20 do 25 odstotkov izvajalcev na področju zdravstvenega varstva žensk. V Sloveniji sicer deluje 788 babic in osem babičarjev.

