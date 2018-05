Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Karl Erjavec je napovedal, da bo Milana Balažica ovadil zaradi razžalitve, če bo ta zoper njega sprožil ovadbo. Foto: BoBo Milan Balažic je aprila ovadbo vložil tudi že proti predsedniku republike Borutu Pahorju, ki je bil ob podpisu arbitražnega sporazuma leta 2009 premier. Foto: BoBo Sorodne novice Tudi Milan Balažic zaradi arbitraže s Hrvaško z ovadbo nad Erjavca Balažic zaradi arbitražnega sporazuma ovadil Pahorja Dodaj v

Balažic zaradi arbitraže vložil kazensko ovadbo proti Erjavcu

Erjavec napovedal, da bo Balažica ovadil zaradi razžalitve

16. maj 2018 ob 16:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Milan Balažic je na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani zaradi arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško vložil kazensko ovadbo proti zunanjemu ministru Karlu Erjavcu. Očitajo mu kršenje kazenskega zakonika in ustave.

V stranki Novi socialdemokrati, predsednik katere je Milan Balažic, ministru za zunanje zadeve Karlu Erjavcu očitajo zlorabo uradnega položaja, nevestno delo, izdajo tajnih podatkov in napad na neodvisnost države. Pri slednjem gre za dejavnost, ki "je Slovenijo spravila v podrejen in odvisen položaj do Hrvaške", so zapisali.

"Ker Slovenija zaradi njegove dejavnosti nima teritorialnega dostopa do odprtega morja, se je morala po njegovi krivdi odreči delu ozemlja in teritorialnega morja po stanju na dan 25. 6. 1991, kar je v nasprotju s 4. členom Ustave Republike Slovenije," piše v ovadbi, ki so jo poslali iz stranke Novi socialdemokrati. Ta določa, da je Slovenija ozemeljsko enotna in nedeljiva država.

Zaradi njegove vloge pri sklenitvi arbitražnega sporazuma o meji s Hrvaško je Balažic pretekli mesec ovadbo vložil tudi že proti predsedniku republike Borutu Pahorju, ki je bil ob podpisu arbitražnega sporazuma leta 2009 premier. Erjavec je bil tedaj zunanji minister.

Spomnimo, da je arbitražno sodišče junija lani določilo mejo med državama, vendar Zagreb odločitve sodišča ne spoštuje, saj da je Slovenija kompromitirala arbitražni postopek. Ljubljana je marca Evropski komisiji posredovala pismo glede tožbe proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe, v začetku maja pa je na komisiji potekala ustna obravnava. Bruselj ima do vključno 18. junija čas, da poda svoje mnenje. Ni pa nujno, da to stori. Teoretično lahko Slovenija tožbo na Sodišču EU vloži 19. junija.

Balažic sicer pravi, da njegovo početje ni povezano z volitvami, vsaj ne s prihajajočimi, na katerih še ne bo sodeloval, ampak s prepričanjem, da je treba od arbitražne odločbe odstopiti. "Sprejeti je treba hrvaški predlog, da se gre v nova pogajanja," je dejal Balažic in dodal, da ko je lani napovedoval vožnjo po slovenskem stiku, je pojasnil, je želel zgolj dokazati, da to morje ni naše.

