Bančna preiskovalna komisija v končnem poročilu udarila po vodilnih bančnikih

Kazenska, odškodninska, objektivna in subjektivna odgovornost

11. april 2018 ob 14:08,

zadnji poseg: 11. april 2018 ob 15:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bančna preiskovalna komisija DZ-ja je sprejela končno poročilo, v katerem navaja, da sta nekdanji upravi NLB-ja in NKBM kazensko in odškodninsko odgovorni za slabe bančne prakse in da je Banka Slovenije zanemarila posojilna tveganja.

Vse vlade od leta 2004 naprej so, kot ugotavlja preiskovalna komisija, objektivno odgovorne zaradi imenovanja nadzornikov in neustrezno ukrepanje. DZ-ju tudi predlagajo, naj ji naloži posredovanje poročila Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) in Specializiranemu državnemu tožilstvu kot naznanitev sumov kaznivih dejanj notranje in zunanje bančne kriminalitete ter skupaj s tem tudi kopijo celotne dokumentacije.

Komisija DZ tudi poziva, naj možnim predlagateljem predlaga vložitev zakonskega predloga, s katerim bi se ustanovilo specializirano sodišče za pregon bančne kriminalitete, je ob predstavitvi ugotovitev poročila v Ljubljani dejal predsednik komisije Anže Logar.

Slabe bančne prakse

Poročilo med drugim ugotavlja, da sta upravi in posojilna odbora NLB pod vodstvom Marjana Kramarja in Draška Veselinoviča kazensko in odškodninsko odgovorni za slabe bančne prakse, za neupoštevanje skrbnosti poslovanja, neustrezen nadzor in za zavlačevanje pri izvajanju ukrepov, ki jih je naložil regulator.

Prav tako je po mnenju komisije uprava in posojilni odbor Nove KBM v času Matjaža Kovačiča kazensko in odškodninsko odgovorna za slabo bančno prakso, neupoštevanje skrbnosti poslovanja in opozoril strokovnih služb ter za neustrezen nadzor nad poslovanjem odvisnih družb.

Zanemarjena posojilna tveganja

Banka Slovenije je po mnenju komisije v obdobju ekspanzivne posojilne rasti zanemarila posojilna tveganja, ki so jih v svoj portfelj sprejemale banke. Posojilnega tveganja ni preverjala z ustrezno frekvenco in ni pravočasno preprečila koncentracije tveganj v holdinških družbah v primeru menedžerskih prevzemov in na področju gradbeništvu. Za neustrezno in prepozno ukrepanje v obdobju med letoma 2004 in 2013 nosi Banka Slovenije objektivno, takratna guvernerja Mitja Gaspari in Marko Kranjec ter viceguvernerji pa tudi subjektivno odgovornost, meni komisija.

T. H., G. C.