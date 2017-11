Bančni preiskovalci DZ-ja zaslišujejo Janeza Janšo

Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu

6. november 2017 ob 09:42,

zadnji poseg: 6. november 2017 ob 10:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred preiskovalno bančno komisijo DZ-ja, ki jo vodi Anže Logar priča nekdanji predsednik vlade Janez Janša.

Komisija je že zaslišala nekdanja premierja Antona Ropa in Boruta Pahorja, zdaj sta na vrsti Janez Janša in Alenka Bratušek. Janša je vlado vodil od decembra 2004 do konca novembra 2008 in od februarja 2012 do konca marca 2013. Takrat je vodenje prevzela Alenka Bratušek, ki je vlado vodila do sredine septembra 2014. Konec leta 2013 je država izvedla sanacijo bančnega sistema.

Bratuškova je sicer že pričala konec lanskega junija pred bančno komisijo, ki ugotavlja zlorabe v bančnem sistemu in vzroke za to sanacijo. Razloge za nastanek bančne luknje je pripisala odločitvam iz preteklosti, predvsem iz let 2005 in 2007. Po njenem mnenju pa takrat ni bilo vprašanje, ali dokapitalizirati banke in za kakšno ceno, temveč le, ali bo Sloveniji uspelo sami sanirati banke, ali pa bo morala zaprositi za pomoč.

G. C.