Bandelli: Nisem si tega zaslužil

13. november 2018 ob 08:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Minister Marko Bandelli je pred sejo izvršnega odbora SAB povedal, da je zelo na tleh in si tega ni zaslužil. Ob vprašanju, ali bo spoštoval poziv premierja Marjana Šarca k odstopu, je odvrnil z vprašanjem, kaj naj dela še v tej vladi.

Dodal je, da na ponedeljkovem srečanju s Šarcem ni bil govor o njegovem delu, ampak o (ne)sodelovanju SAB. Kot je kohezijski minister iz vrst SAB-a dejal ob prihodu na sejo izvršnega odbora, gre za prikrivanje drugih zadev. "Alenka Bratušek se bojuje za upokojence," je poudaril, a na vprašanje, ali se torej zavzema za izhod stranke iz koalicije, ni odgovoril.

Na vprašanje, ali bo odstopil z mesta ministra, je odgovoril z vprašanjem, kaj naj dela še v tej vladi, če nihče ne verjame njegovim dobrim namenom, ki da jih je imel pri delu na ministrstvu.

Sicer pa je Bandelli ob prihodu na stranko najprej novinarje vprašal, kaj bi radi še imeli. "Ali niste dovolj očrnili moje družine, mojih otrok in mene? Za kaj pa, za en stavek, za katerega sem se petnajstkrat opravičil. Ali je bil to cilj vas novinarjev?" je bil oster Bandelli in obenem priznal, da je "zelo na tleh". "Nisem si tega zaslužil," je prepričan. Pojasnil je, da več kot dveh glob nima v svojem življenju. "Moji otroci doma jočejo," je pristavil.

Kaj bo odločil SAB?

Izvršni odbor SAB-a bo odločal o ministrski usodi svojega podpredsednika Marka Bandellija, ki ga je premier Marjan Šarec zaradi neprimerne komunikacije v ponedeljek pozval k odstopu, v nasprotnem primeru pa bo predlagal njegovo razrešitev.

Če kohezijski minister Marko Bandelli ne bo odstopil, se mu, kot kaže, napoveduje razrešitev. V koalicijskih SMC-ju in DeSUS-u so že napovedali podporo njegovi razrešitvi, če bi prišlo do glasovanja v DZ-ju. SDS je že pretekli teden izrazil pričakovanje, da bosta Šarec in predsednica SAB-a Alenka Bratušek ministra pozvala k odstopu. Tudi v NSi-ju in Levici se strinjajo z Bandellijevo zamenjavo, le predsednik SNS-a Zmago Jelinčič je povedal, da razrešitve ne bi podprli. V SD-ju se še niso odzvali.

Premier Marjan Šarec je v ponedeljek dejal, da ne ve, kaj bo njegova odločitev pomenila za koalicijo. Prepričan je, da je ravnal prav. Spomnil je tudi, da je ministra pred tem že dvakrat opomnil, naj bo pozoren na svoja ravnanja.

Bratuškova je v ponedeljek navedla, da od Šarca pričakuje, "da ima za vse funkcionarje v svoji vladi enaka merila", pri čemer naj bi merila na državnega sekretarja v Šarčevem kabinetu Damirja Črnčeca, ki je bil po spornih izjavah znan sicer pred nastopom funkcije.

Bandelli po hitrosti odstopa na sedmem mestu

Minister Bandelli, kot je poročala TV Slovenija, ne bo postal minister z najkrajšim stažem. Kar pet jih je bilo na ministrskem položaju manj kot mesec dni. Dva nekdanja ministra sta bila na položaju samo pet dni, hitri odhodi ministrov pa so zaposlovali predvsem vlado Mira Cerarja.

Tako je samo pet dni zaradi črne gradnje ministroval prvi infrastrukturni minister v vladi Alenke Bratušek Igor Maher, ki si prvo mesto na lestvici najkrajših ministrovanj deli z ministrico za izobraževanje v vladi Mira Cerarja Klavdijo Markež. Odstopiti je morala zaradi prepisovanja magistrske naloge.

Po slabem mesecu je odšel gospodarski minister Jožef Petrovič zaradi domnevnega kartelnega dogovarjanja v času, ko je bil zaposlen v DZS-ju.

Natanko mesec dni pa se je kot zdravstvena ministrica v vladi Bratuškove obdržala Alenka Trop Skaza, ki je odstopila, kakor je sama dejala, zaradi pritiskov. Če bo Bandelli odstopil ali ga bodo razrešili, bo na mestu ministrov z najkrajšim stažem zasedel sedmo mesto.

