Bandelli: Nisem velik govornik, ker sem velik operativec. Nisem teoretik in filozof.

Zaslišanja ministrskih kandidatov

4. september 2018 ob 14:36,

zadnji poseg: 4. september 2018 ob 17:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na skupni seji odbora za zadeve EU-ja in odbora za gospodarstvo se predstavlja kandidat za ministra brez resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Marko Bandelli, ki ga je v vlado predlagal SAB.

Marko Bandelli je bil do vstopa v DZ župan občine Komen, hkrati pa je tudi ustanovitelj in lastnik več podjetij. Leta 2013 ga je državni zbor imenoval za člana nadzornega sveta RTV SLO, nato pa je bil februarja 2014 izvoljena za predsednika nadzornega sveta RTV Slovenija. Zaradi političnih funkcij in izvolitve v organe stranke Zavezništva Alenke Bratušek je to mesto zapustil junija 2014.

Bandelli je odbornikom pristojnega odbora DZ-ja predstavil svoje dejavnosti v preteklosti, predvsem svojo podjetniško kariero, in napovedal, da bo službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vodil, tako kot je bil vajen voditi svoja podjetja. "Nisem velik govornik, ker sem velik operativec. Nisem teoretik in filozof. Delam vestno, napredno, gospodarno in predvsem z intuicijo," je pojasnil Bandelli. Za glavni cilj je označil maksimalno črpanje razvojnih sredstev in z njimi bi spodbujal rast gospodarstva, povečeval konkurenčnost podjetij in ustvarjal kakovostna delovna mesta.

Neenakomerni razvoj Slovenije

Opozoril je tudi, da se Slovenija neenakomerno razvija, da sam občuti Slovenijo dveh hitrosti, tudi v bogatejši zahodni kohezijski regiji. "So občine in območja, kjer je faktor razvitosti tudi pod ena," je poudaril. Ob tem je napovedal tudi drugačen pristop do pomembnosti samega razvoja. "Možne so spremembe v upravljanju samega resorja in mislim, da bo končni uspeh zagotovljen," je dejal.

Bandelli je še navedel, da je kohezija glavni argument resorja in da Slovenija razpolaga s 3,2 milijarde evrov iz evropskih skladov. "Mi vemo, kam moramo ciljati, katere so naše naloge, moramo iti v raziskave, inovacije, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, povečati konkurenčnost malih in srednjih podjetij in podporo za prehod v gospodarstvo z nizkimi ogljičnimi emisijami," je naštel in dodal, da je za Slovenijo najpomembnejša podpora malim in srednjim podjetjem. "To je osnova, iz katere bomo izhajali in videli, kaj bomo dobili v naslednji EU-perspektivi."

Nekdanji župan Komna, občine na samem zahodu Slovenije, je tudi pojasnjeval, da ker je pač Slovenija razdeljena na dve kohezijski regiji, zahodno in manj razvito vzhodno, lahko vzhodni del črpa bistveno več sredstev. Trenutno je faktor 1 : 1,5, v prihodnji perspektivi pa celo 1 : 1,8. Vendar je opomnil, da lahko države 15 odstotkov sredstev premikajo iz ene regije v drugo.

Težave z birokratskimi ovirami

Med največjimi pomanjkljivostmi je omenil neozaveščenost upravičencev za sredstva, ki prejemajo premalo informacij. Težave so po njegovem mnenju tudi z informacijsko tehnologijo in z birokratskimi ovirami, še posebej pri črpanju sredstev na področju okolja in prostora ter na področju stanja okolja in biotske raznovrstnosti. Kot je pojasnil, je dobil namige, da je, kar se tega tiče, najbolj skrb vzbujajoče okoljsko ministrstvo. Najbolj pa ga veselijo evropski čezmejni mehanizmi, tudi z drugimi regijami po Evropi, predvsem za grozdenje podjetij in krožno gospodarstvo.

Al. Ma., G. C.