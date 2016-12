Bećiroviću na FDV-ju že drugič zavrnili doktorat

Doktorska naloga je pod akademsko ravnijo

20. december 2016 ob 14:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Direktorju inštituta IFIMES Zijadu Bećiroviču so že dvakrat zavrnili doktorsko nalogo, ker ne dosega akademskih standardov. Svoj doktorat je tako končal nekje na Balkanu.

Direktor Inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) Bećirovič ima, kot kaže, precejšnje težave z znanstvenimi standardi. Pisali smo že o študijah, ki jih je koprska občina naročila pri IFIMES-u. Izkazalo se je, da so povečini plagiat, pred dnevi pa smo razkrili še en IFIMES-ov plagiat – študijo o pogrebih za koprsko Komunalo. Precej po svoje se je lotil tudi doktorata, zato so mu na Fakulteti za družbene vede že drugič zavrnili doktorsko nalogo, ker je pod znanstveno ravnijo.

Bećirović bo tako svojo doktorsko nalogo namesto pred komisijo FDV-ja zagovarjal na sodišču, saj zavrnitev doktorata izpodbija na upravnem sodišču. Doktorski študij je na Fakulteti za družbene vede začel že leta 2003, doktorsko delo z naslovom Komunikološke razsežnosti odnosov med islamom in judovstvom pa so mu na FDV-ju v preteklosti enkrat že zavrnili.

Disertacija ne prinaša novih znanstvenih dognanj

Ko jo je pred kratkim spet poskušal spraviti čez predzadnjo akademsko stopničko, pa mu jo je komisija ponovno zavrnila, saj ni na znanstveni ravni, ki jo zahteva doktorski študij v Sloveniji.

"V nalogi ni ustrezno razviden izviren prispevek k razvoju področja, prav tako ni ustrezna uporaba metodološkega in znanstvenega aparata, skratka njegovi izsledki niso dovolj znanstveno podprti," je zavrnitev doktorata za TV Slovenija pojasnila prodekanja za doktorski študij na FDV-ju Valentina Hlebec.

Doktorski študij ni za vsakega

Bećirovićeva mentorica, profesorica Sandra Bašič pravi, da je zanjo zgodba končana, ker Bećirović s "to temo in s to nalogo ne more več doktorirati". Od štirih članov komisije je sicer edina podala pozitivno mnenje k nalogi. Odklonilnemu mnenju komisije je sledil tudi senat fakultete in Bećirovićevo doktorsko disertacijo soglasno zavrnil.

Po naših informacijah je Bećirović hotel pisati po svoje, ni sledil navodilom in ni upošteval pripomb mentorjev. "Ta študij ni enostaven, potrebnega je veliko znanja, truda, znanstvenega raziskovanja, včasih to presega sposobnosti kandidata," pravi Hlebčeva.

Javni denar za vprašljive posle

Bećirović nam je po telefonu dejal, da ne ve, da bi vložil upravni spor, sicer pa, da nima komu kaj razlagati o svojem doktoratu in delu, ker ni javna oseba. Morda po pravnih definicijah res ne, za javnost pa vsekakor ni nezanimiv. Ne samo zaradi organizacije vseh sort dogodkov, sodelovanja pri delitvi vprašljivih nagrad in zaradi zvenečih imen okoli njegovega intelektualnega krožka, ampak predvsem zato, ker je s svojim IFIMESOM prilepljen tudi na slovenske javne ustanove. Samo od koprske občine in Komunale Koper je prejel več kot 80.000 evrov, od Elesa, denimo, že več let dobiva 1.098 evrov mesečnega pavšala.

Kot so nam odgovorili na Elesu, je bil IFIMES nepogrešljiv pri pogajanjih z bosanskim elektrogospodarstvom in je najbolj kompetenten pri seznanjanju podjetja z vsem, kar se dogaja v Bosni in na Hrvaškem. S svojim podjetjem je vpleten tudi v gradnjo slovenskih avtocest. Za povrh pa IFIMES z dvomljivimi študijami "pomaga" pri nižanju ugleda znanstvenega dela, pri tem da se njegov direktor podpisuje z docent doktor. Kje na Balkanu je Bećirović lani decembra doktoriral iz ekonomije, bomo poročali v prihodnjih dneh.

Eugenija Carl, TV Slovenija