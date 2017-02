"Bel dim" v SMC-ju, Cerar umaknil zahtevo po Brglezovem odstopu

13. februar 2017 ob 11:29,

zadnji poseg: 13. februar 2017 ob 14:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Premier Miro Cerar in predsednik državnega zbora Milan Brglez sta zgladila spor. Cerar ne zahteva več odstopa Brgleza z mesta podpredsednika SMC-ja.

Prva moža vodilne koalicijske stranke sta se sešla v nedeljo, je poročal Radio Slovenija. Iz stranke so sporočili, da sta spor zaradi novele zakona o tujcih zgladila.

Brglez je med pogovorom Cerarju potrdil pripadnost ideji in projektom stranke in mu dal jasna zagotovila, da ni več razlogov za nezaupanje, je zapisala služba SMC-ja za odnose z javnostjo.

Zavrelo zaradi novele zakona o tujcih

Zadnje tedne so namreč v javnosti odmevali skrhani odnosi med Cerarjem in Brglezom, med katerima je zavrelo po sprejetju novele zakona o tujcih. Cerar je namreč Brgleza, ki je noveli odkrito nasprotoval, pozval k odstopu s podpredsedniškega mesta v stranki, saj da je zaupanje, potrebno za sodelovanje med predsednikom in podpredsednikom stranke, porušeno. Tega Brglez ni storil.

Po nekaj napetih dneh sta se vendarle sešla, po sestanku pa se odločila podati skupno izjavo za javnost. Kot sta zapisala v njej, je Brglez v pogovoru "razložil svoja stališča in pojasnil situacijo o svoji vlogi v stranki, kot tudi o osebnih ciljih, ki ga vežejo na SMC, ter jasno potrdil pripadnost ideji in projektom, ki jih stranka zastopa v političnem življenju naše države".

Predsedniku vlade je dal jasna zagotovila, da ni več razlogov za nezaupanje, ki se je pojavilo v zadnjem času. Cerar pa je "glede na ta zagotovila in pripravljenost Brgleza, da še naprej deluje v dobro stranke in države, odločil, da ne vztraja pri pozivu k umiku z mesta podpredsednika stranke SMC", je še zapisano v skupni izjavi.

Brglez in Cerar sta namreč soglasna v tem, da je obema prioriteta država in interes državljanov. "V tem trenutku so prioriteta začete reforme, ki morajo čim prej dati rezultate, in projekti vlade, ki jo vodi SMC", sta še zapisala.

SD in DeSUS poudarjata pomen dialoga

Podobno izpostavlja vodja poslanske skupine koalicijskega DeSUS-a Franc Jurša, ki "bel dim" po pogovoru Cerarja in Brgleza označuje za koristen, saj je treba v državi trdno sodelovati in delati v dobrobit državljanov. Želel bi si sicer, da bi se pogovorila že prej. "Potrebovali so nekaj časa, da so zakurili, potem se je dim pokadil," se je v izjavi novinarjem v DZ-ju pošalil Jurša.

Vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han je poudaril pomen dialoga. Nesoglasja med Brglezom in Cerarjem so sicer interna stvar SMC-ja, a je po njegovih besedah "jasno, da so pripravljeni za funkcije narediti vse".

Han tudi ocenjuje, da porušenega zaupanja, kot je bilo med predsednikom in podpredsednikom SMC-ja predstavljeno v medijih, ni mogoče spet vzpostaviti ne v štirih dneh ne v daljšem časovnem obdobju. Zato meni, da je bil spor, v katerem ni nihče zmagovalec, zlasti predstava za javnost.

Za koalicijo pa tak spor nič ne pomeni, saj je njen obstoj odvisen od vsebin oz. projektov, ki jih mora izpeljati, je še povedal vodja poslancev SD-ja.

