Bertoncelj: Slovenija mora ostati ekonomsko uspešna in socialna država

Zaslišanja ministrskih kandidatov

6. september 2018 ob 11:57,

zadnji poseg: 6. september 2018 ob 12:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred parlamentarno komisijo kot kandidat za ministra za finance nastopa Andrej Bertoncelj, ki prihaja iz uprave Slovenskega državnega holdinga.



"Zame je to velika čast in priznanje za dosedanje delo, hkrati pa velika odgovornost," je uvodoma povedal. Njegovo prvo vodilo bo: "Slovenija mora ostati ekonomsko uspešna in socialna država." Ta cilj bo ministrsvo zasledovalo z zagotavljanjem stabilnega javnofinančnega okolja, dobrega delovanja finančnega sistema, pa še s soustvarjanjem stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja.

Slediti bo treba določilom evropskega pakta stabilnosti in zlatemu fiskalnemu pravilu. S tega vidika Slovenija še ni javnofinančno konsolidirana, saj še nima strukturnega presežka v višini 0,25 odstotka BDP-a. Zato bo potrebno zniževati stroške sektorja država, je napovedal.

Za letos je sicer načrtovan 0,4-odstotni presežek, toda ta je nominalen in ob minulih dobrih letih pričakovan, je poudaril. Zato se bo konsolidacija nadaljevala, srednjeročni cilj je predviden za leto 2020.

Drugo ključno načelo: "Le nadaljevanje visoke gospodarske rasti lahko zagotovi temelj za javne izdatke za različne namene." Slednji izdatki so v zadnjem obdobju naraščali po stopnjah, nižjih od rasti prihodkov, kar je omogočalo postopno javnofinančno konsolidacijo, ki pa ni končana, je ponovno poudaril.

Številni izdatki niso vključeni v proračun

Napovedal je že rebalans proračuna za leto 2019. Na področju plač v javnem sektorju se namreč s prihodnjim letom sprostijo vsi varčevalni ukrepi, groba ocena je dodatnih 100 milijonov evrov, a na plačnih postavkah ni dovolj pravic porabe. Drugič, črpanje sredstev iz evropske kohezijske politike poteka prepočasi, saj je za letos načrtovanih 552 milijonov evrov, do zdaj je porabljenih 98 milijonov evrov. Bertoncelj je napovedal zagotovitev višje porabe v ta namen za prihodnji letih. Povečanje je predvideno tudi za področje transferjev gospodinjstvom in posameznikom, predvsem zaradi letos sprejetega zvišanja socialne pomoči, kar je naračunano na dodatnih 100 milijonov evrov. "Takoj bo treba zavihati rokave."

Napovedal je zniževanje dolga sektorja države, ki trenutno znaša 32 milijard evrov. Napovedal je padec pod 70 odstotkov BDP-ja, zavzemal pa se je za znižanje pod 60 odstotkov, kar izhaja iz pakta stabilnosti. Govoril je padanju kot deležu dolga v BDP-ju, ne pa v absolutnem znesku. "Na tak način so lahko ustvarimo fiskalni prostor za proticiklično delovanje za morebitno poslabšanje okoliščin," je povedal.

Konsolidacija je pomembna na prihodkovni strani, je poudaril.

Napovedal je nadaljevanje prodaje NLB-ja in Abanke, tako kot je zastavljeno. Več pa ne more in sme povedati, ker je kot član uprave SDH-ja sodeloval v teh postopkih in ne sme dajati izjav, ki bi lahko vplivale na ceno.

"Celovito davčno prestrukturiranje"

Marko Pogačnik (SDS) je Bertonclja vprašal, ali namerava znižati DDV, saj je bilo zvišanje opredeljeno kot začasno. "Jaz v dani situaciji ne vidim možnosti, da bi na hitro, sunkovito ukrepali na tem področju." Je pa poudaril, da o tem ni sprejel še nobene odločitve. Poudaril je, da je fiskalna politika občutljivo in visoko pomembno področje, ki ne prenese ad hoc rešitev. Šele, ko se bo seznanil z vsemi relevantnimi informacijami in imel pri roki vse potrebne analize ter fiskalne izračune, bo lahko sprejel odgovorno odločitev, je odvrnil kandidat.

Dodal je, da bo potrebno celovito davčno prestrukturiranje. V preteklih letih je bilo sprejetih kar nekaj pravnih aktov, ki so posegali na področje davkov in "povzročali določene distorzije". Treba bo najti dobro uravnoteženje tako za obdavčitev dela kot kapitala. Kakšno, ni opredelil. Je pa kot vodilo izpostavil, da mora poslovno kolje biti stabilno in predvidljivo.

V načrtih ima sicer uvedbo davka na nepremičnine, omenil je o davek na motorna vozila.

Tudi na vprašanje zakona o igrah na srečo še ni izkristaliziral stališča. Zakon je v obravnavi že dolgo, nekaj bo treba narediti, tukaj pa bo potreben predvsem širši razmislek, kaj sploh želimo narediti z igralništvom, predvsem v smislu privatizacije. "Ključni razmislik bo v tem, kaj bi sprememba zakona pomenila v odnosu do Hita," je izjavil. Ta razprava mora potekati v širšem kontekstu, igralniški turizem namreč po svetu pada.

Na vprašanje o športnih stavah je odgovoril: "S to zadevo nisem seznanjen, se bom pustil podučiti."

Pogačnik je ocenil, da je kandidat prišel povsem brez osebne vizije, kar da je nesprejemljivo za najpomembnejše ministrstvo v državi. "Niti na eno od ključnih vprašanj niste odgovorili nič konkretnega," je očital.

Več o kandidatu

Bertoncelj je kot kandidat LMŠ-ja za ministra za finance nastopil po tem, ko je dozdajšnja ministrica za finance Mateja Vraničar Erman zavrnila Šarčevo povabilo za sodelovanje v nastajajoči vladi. Vraniča Ermanova je pri svoji odločitvi navedla, da ni dobla zagotovil o finančni vzdržnosti zavez iz koalicijske pogodbe.

Bertoncelj je dokrtor ekonomskih znanosti s področja financ. Zaposlen je na Univerzi na Primorskem kot redni profesor za področje managementa. Pred akademsko kariero je 20 let deloval v farmacevtski industriji in med drugim bil tudi predsednik družbe Lek USA Inc.

Bertoncelj je tudi član nadzornega sveta SDH-ja, ki je v času krize vodenja na SDH-ju postal izredni član uprave. Njegovo dozdajšnje področje dela pa je pretežno povezano s prevzemi o čemer je sicer tudi napisal knjigo Čas prevzemov. V mednarodnem okolju je vodil več poprevzemnih integracij in presturkturiranj družb v mednarodnem okolju.

L. L., Al. Ma.