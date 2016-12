Bervar: Plebiscit nas zavezuje, da ponovno najdemo našo zavest

Proslave so se med drugim udeležili tudi predsednik republike, predsednik vlade in predsednik državnega zbora. Foto: BoBo

Državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

23. december 2016 ob 20:16,

zadnji poseg: 23. december 2016 ob 20:50

"Že dolgo vemo, da smo zaslužni in odgovorni za našo državo vsi državljani in naši rojaki po svetu. Slovenci skupaj zmoremo vse," je v nagovoru na državni proslavi ob dnevu samostojnosti dejal predsednik državnega sveta Mitja Bervar.

V nagovoru je poudaril, da zaznamujemo dan, ko smo z žarom v očeh odšli na volišča in s prepričljivo večino izglasovali pot v neodvisnost. Močna zavest ob plebiscitu pred 26 leti pa nas zavezuje, da ponovno najdemo našo zavest. Plebiscitarno zavest. "Na temeljih naše izjemne skupne zgodbe in energije izpred 25 let, ko smo skupne moči uspešno zastavili za lastno državo, morda v jedro prizadevanj naslednjih 25 let postavimo državljana," je še dejal Bervar.

"Prišel je čas, da se veliko bolj kot doslej od besed usmerimo k dejanjem," je dejal Bervar in poudaril, da se moramo postaviti po robu socialnemu izključevanju in žrtvovanju pravic, ki so državljanom zagotovljene z ustavo. "Namenimo pozornost kakovosti njihovega življenja, zaposlitve, izobraževanja, socialnega varstva, zdravstvene oskrbe, dostopnosti kulture in medgeneracijski solidarnosti ter krepitvi sožitja, ki gradi mavrice med modrostjo starejših ter poletom mladih," je v nagovoru pozval.

Pričakujemo preseganje bojev za politični prestiž

Od vladne koalicije pričakujemo zrelost, sposobnost in odločnost, od opozicije pa stalni nadzor in kritiko vlade, ki naj bo osredotočena na teme v dobrobit državljanov. Od vseh političnih dejavnikov po njegovih besedah pričakujemo preseganje bojev za dnevnopolitični prestiž, zavzemanje za skupno dobro, stremljenje k skupnim vrednotam in povezovanje na temeljih vsebinskih prednostnih nalog. Takšno sodelovanje je mogoče, je še dejal Bervar.

"Slovenija, naša dežela, se odlikuje po izjemni raznolikosti in bogastvu," je povedal Bervar in dodal, da je prišel čas za mlado prodorno sodobno državo, v kateri bomo njeni prebivalci postali še bolj odprti, ustvarjalni, inovativni, domoljubni in strpni do drugih. "Že dolgo vemo, da smo zaslužni in odgovorni za našo državo vsi državljani in naši rojaki po svetu. Slovenci skupaj zmoremo vse," je še dejal govornik in sklenil, da je čas, da nas spori iz preteklosti nehajo hromiti.

Nagovoru sledil kulturni in umetniški program

Na nocojšnjo proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki zaznamuje tudi 25. obletnico sprejema in razglasitve ustave samostojne in neodvisne Slovenije, so prišli tudi predsednik republike Borut Pahor, premier Miro Cerar, predsednik državnega zbora Milan Brglez, nekateri poslanci, državni svetniki, ministri, predstavniki sodstva, verskih skupnosti in diplomatskega zbora, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, pa tudi nekdanja predsednika Milan Kučan in Danilo Türk ter nekateri vidni akterji iz osamosvojitvenega obdobja.

Bervarjevemu nagovoru je sledil pester kulturni in umetniški program, izveden v sodelovanju z zborom in orkestrom SNG Opera in balet Ljubljana. Glasba je bila deloma izbrana iz del slovenskih skladateljev, ki so bila v zadnjih letih uprizorjena v SNG Opera in balet Ljubljana, delno pa prirejena ali napisana na novo prav za proslavo.