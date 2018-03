Bešič Loredan na volitve s stranko Skupaj

Še ena stranka si prizadeva v parlament

23. marec 2018 ob 12:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Gibanje Skupaj naprej se je preoblikovalo v stranko, ki bo nastopila na letošnjih parlamentarnih volitvah. Za predsednika stranke so na ustanovni konvenciji izvolili Danijela Bešiča Loredana.

Kot so zapisali v novoustanovljeni stranki, je zaradi volilne zakonodaje nesmiselno, da se volitev udeležijo kot društva. "Da smo v približno enakovrednem položaju, smo morali pravno-formalno ustanoviti stranko," so dodali.

Tako so v nekaj dneh zbrali več kot 200 overjenih podpisov, pripravili statut in danes na ministrstvo za notranje zadeve oddali vlogo za ustanovitev stranke.

"Želimo prevzeti odgovornost in začeti prepotrebne spremembe v zdravstvenem sistemu, želimo spremeniti dojemanje politike in želimo politiko umakniti iz nekaterih družbenih podsistemov ter upravljanje le-teh prepustiti stroki in znanju," so zapisali v sporočilu za javnost.

Na kratko o programu

Zato so pripravili program, s katerim želijo povabiti ljudi na volišča in pridobiti njihovo zaupanje. S programov želijo na področju zdravstva zagotoviti optimalen dostop do pravočasne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave za vse državljane. Tako nameravajo takoj sprejeti interventni zakon za ureditev razmer v zdravstvenem sistemu ter združiti zakon o zdravstveni dejavnosti in zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v celovit zakon o delovanju slovenskega zdravstvenega sistema.

Med drugim se zavzemajo tudi za plačevanje zdravstvenih storitev po vnaprej znani ceni, pravno preoblikovanje upravljanja in vodenja javnih zdravstvenih zavodov ter ustanovitev neodvisne institucije za izvajanje kakovosti in varnosti v zdravstvu.

Njihov program se dotika tudi drugih področij. Med drugim bi redefinirali področja javnega sektorja in nadgradili obstoječi plačni sistem. Zavzemajo se še za razbremenitev plač, okrepitev razvojnega preboja v podjetjih in demografsko reformo.