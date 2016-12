Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Organski odpadki sodijo v rjavi zabojnik. Foto: BoBo VIDEO Ločevanje bioloških odpadkov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bioodpadkov se ne odlaga v plastičnih vrečkah

Vrečke končajo v sežigalnici

28. december 2016 ob 17:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

V rjavi zabojnik odlagamo organske odpadke, ki nastanejo v gospodinjstvu in tudi na vrtovih. A nekateri ljudje ostanke hrane v zabojnike še vedno mečejo v do okolja škodljivih plastičnih vrečkah.



Delež bioloških odpadkov se pri nas povečuje. Leta 2009 je bilo v rjavih zabojnikih zbranih skoraj petdeset tisoč ton odpadkov, lani pa že okoli 115.000 ton. Med biološkimi odpadki je pogosto tudi plastika, saj nekateri olupke zelenjave in sadja v smetnjake odlagajo v plastičnih vrečkah.

Od vseh odpadkov, ki jih pridelajo gospodinjstva, je približno tretjina biološko razgradljivih. V zabojnike jih lahko odvržemo v papirnati ali kateri drugi razgradljivi vrečki, opozarja Ljubljanska Snaga. Ekologi pa pravijo, da je najbolje, če jih v zabojnike kar presujemo.

"Biorazgradljive vrečke za biološke odpadke v resnici sploh niso potrebne [...] Biološke odpadke lahko preprosto spravljamo v posodo manjše ali večje oblike doma v kuhinji in jih stresamo vsakodnevno ali vsake dva ali tri dni (odvisno, kako si nastavimo) direktno v biološke zabojnike," je povedala Urša Zgojnik z društva Ekologi brez meja.

Tudi razgradljive vrečke se v procesu največkrat izločijo, saj jo stroj ne razloči. "Razen ob res izjemno dobrih pogojih, ko se ta biološko razgradljiva vrečka že razgradi," je pojasnil Igor Petek z ljubljanske Snage.

Družba letno zbere in v kompost predela okoli 27.000 ton bioloških odpadkov. Petek ocenjuje, da približno štiri odstotke tega izločijo kot plastične vrečke. Te so uničene in umazane, zato jih ni več mogoče predelati. Končajo v sežigalnicah.

Klementina Mikolič, TV Slovenija