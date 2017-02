Bo o glasbenih kvotah presojalo ustavno sodišče?

Seja državnega sveta

7. februar 2017 ob 08:35

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Državni svet se bo opredelil do zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti treh členov zakona o medijih s predlogom za začasno zadržanje. Členi se nanašajo na kvote predvajanja slovenske glasbe.

Zahteva za oceno ustavnosti se nanaša na 86., 86.a in 109. člen zakona o medijih. Prva dva predpisujeta kvote predvajanja slovenske glasbe na radijskih postajah, 109. člen pa pristojnosti agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos), ki je določena za inšpekcijski in prekrškovni nadzor nad izvajanjem zakona za radijske in televizijske programe.

Pod zahtevo sta se podpisala Sindikat glasbenih urednikov Slovenije ter Gospodarsko interesno združenje radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev. Uzakonitvi kvot predvajanja slovenske glasbe očitata neustavnost, ključni očitek obeh podpisnikov zahteve pa je, da ta pomeni nedopusten poseg v uredniško avtonomijo in s tem v pravico svobode izražanja.

"Poseg v uredniško avtonomijo"

Pobudo za sprejem zahteve za oceno ustavnosti je konec januarja soglasno podprla komisija DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport. Kot je tedaj poudaril predstavnik sindikata glasbenih urednikov Andrej Karoli, zahteva nikakor ni usmerjena proti slovenski glasbi in glasbenikom, ampak je predvsem klic v sili zaradi nestrokovnega posega v uredniško avtonomijo. Glasbeni urednik Tomaž Čop pa je izpostavil, da je neživljenjskost kvot povzročila padec poslušanosti radijskih postaj.

Peršak: Premalo časa za oceno učinkov

Minister za kulturo Tone Peršak je opozoril, da ni mogoče po tako kratkem času soditi o učinku zakonske rešitve. Dejal je, da kvote omejujejo zgolj 20 odstotkov časa, ki ga radijska postaja nameni predvajanju glasbe. Po njegovih besedah se zato postavlja vprašanje, ali kvote v tolikšni meri posegajo v avtonomijo glasbenih urednikov, da je potrebna ustavna presoja zakona. Sicer pa se je strinjal s podpisniki zahteve, da uzakonitev kvot vsekakor terja poglobljen razmislek in morebiti tudi primernejše zakonske rešitve.

Državni svet bo obravnaval tudi predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije ter predlog novele zakona o občinskem redarstvu.

Al. Ma.