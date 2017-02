Bo pri gradnji drugega tira sodelovala tudi Rusija?

Predsednika sta se zavzela za krepitev gospodarskega sodelovanja

11. februar 2017 ob 11:31

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Borut Pahor je na obisku pri Vladimirju Putinu v Moskvi izpostavil nujnost umiritve razmer v Ukrajini, Putin pa je medtem izrazil željo po sodelovanju ruskih podjetij v Sloveniji, tudi pri gradnji 2. tira.

Živahno izmenjavo mnenj in stališč z ruskim kolegom slovenski predsednik Pahor razume kot nadaljevanje zavezanosti k približevanju rešitvam, ki bi umirile razmere v vzhodni Ukrajini. Prvi korak mora biti umik orožja, vzpostavitev miru ter potem nadaljevanje mirovnih pogajanj. Pahor je vse vpletene strani pozval k prekinitvi ognja in si zaželel, da bi se končno izboljšali odnosi med Rusijo in EU-jem.

Ruski predsednik Putin pa je novinarjem pojasnil, da je Pahorja seznanil z dogajanjem na vzhodu Ukrajine ter hkrati poudaril na nujnost spoštovanja dogovora iz Minska. Oba predsednika sta se zavzela za krepitev sodelovanja med državama, še posebej Putin, ki je izrazil interes ruskih podjetij za sodelovanje v številnih projektih v Sloveniji, kot sta gradnja drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom ter prenova ljubljanske toplarne.

Ruski energetski gigant Gazprom se po njegovih besedah s slovenskimi partnerji pogovarja o novi petletni pogodbi o dobavi zemeljskega plina Sloveniji. Slovenska stran je pred Pahorjevim obiskom sicer izražala upanje, da bo več sto milijonov evrov vredna pogodba med Gazpromom in Geoplinom podpisana že na dan obiska, a se pogajanja nadaljujejo.

Srečanje s Trumpom v Ljubljani?

Putin se je poleg boljših odnosov z EU-jem zavzel tudi za boljše odnose z ZDA, ki so se v zadnjih letih predsednikovanja Baracka Obame izredno poslabšali. Možnost boljših odnosov med ZDA in Rusijo na vseh področjih ostaja odprta, a vprašanje je, kaj bo storil novi ameriški predsednik Donald Trump.

Slovenija je izrazila pripravljenost, da bi gostila srečanje med njim in novim ameriškim predsednikom, je še pojasnil Putin in dodal, da je Slovenija dobra lokacija za prvo srečanje z novim ameriškim predsednikom, ali se bo to res zgodilo, pa je drugo vprašanje. "Ljubljana je dober kraj za pogovore takšne vrste," je dejal.

Zagon gospodarskega sodelovanja

Kot smo že poročali, je obisk slovenskega predsednika dal zagon gospodarstvu. Slovenska in ruska podjetja so namreč ob obisku podpisala skupno 14 pogodb v vrednosti več kot pol milijarde evrov.

Med njimi jih je več povezanih s pridelavo oz. predelavo hrane. Riko je tako podpisal pogodbi za gradnjo dveh tovarn za predelavo žita, Duol je ruskim podjetjem prodal tehnologijo za izdelavo napihljivih rastlinjakov, proizvajalec peči za pekarne Gostol Gopan pa bo sodeloval z ruskim prehrambnim podjetjem ter Tulskim Hlebokombinatom.

Tudi druge danes podpisane pogodbe spodbujajo razvoj ruske industrije, in sicer: Iskratel bo sodeloval pri modernizaciji jedrnega omrežja Rustelekoma, Bosio je podpisal pogodbo o izdelavi peči za kovaške obrate, Iskra zaščite in Elteza pa pogodbo o prenosu lastnega znanja. Podpisane so bile še druge pogodbe.

Pomoč Rusiji pri proizvodnji hrane

Sporazum o sodelovanju sta podpisali tudi Pošta Slovenije in Pošta Rusije, Univerza v Ljubljani pa je podpisala memoranduma z univerzo Inopolis ter Severnokavkaško univerzo.

"Kot človeka, ki je odgovoren tudi za proizvodnjo hrane in na neki način tudi za okolje, me posebej veseli, da so v Rusiji slovenski proizvajalci procesne tehnike postali zelo pomembni," je po podpisu pogodb pojasnil minister za kmetijstvo Dejan Židan. Z rusko stranjo so sicer dogovorjeni za vnovična srečanja v prihodnjih mesecih, da bi preverili, ali lahko Slovenija Rusiji pomaga tudi pri širitvi obsega pridelave hrane.

Sporazum o preprečevanju pranja denarja

Ob Pahorjevem obisku sta Slovenija in Rusija podpisali tudi sporazum o sodelovanju na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, memorandum o sodelovanju na področju gozdarstva in program skupnih ukrepov za obdobje med letoma 2017 in 2018 za področje turizma.

Dvodnevni uradni obisk v Rusiji bo Pahor sklenil danes v Sankt Peterburgu, od tam pa bo v nedeljo odpotoval v Ukrajino, zadnjo postajo turneje, ki jo je začel v Nemčiji.

