Bo programski svet podprl predlog za razrešitev Biziljeve?

Seja se bo začela ob 15. uri

10. julij 2017 ob 09:59

Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO) Igor Kadunc bo na tokratni seji programskega sveta zavoda predlagal razrešitev direktorice televizije Ljerke Bizilj.

Kadunc je pretekli teden s predlogom za soglasje programskega sveta začel postopek razrešitve Biziljeve z mesta direktorice Televizije Slovenija. V obrazložitvi je izpostavil mnenje varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev Ilinke Todorovski o kršitvi poklicnih meril in programskih standardov v televizijskem prispevku o hrvaškem glasbeniku Marku Perkoviću - Thompsonu.



Programski svet je po Kadunčevih navedbah že večkrat opozoril na tovrstne kršitve v televizijskih programih, ukrepov, ki bi kršitve preprečevali, pa ni zaznal oz. se je opozorila celo izigravalo. Poleg tega je v obrazložitvi predloga generalni direktor izpostavil, da je konec junija postalo jasno, da sklepanje pogodb s sodelavci televizije še zdaleč ni urejeno.

Vodstvo RTV Slovenija je redno opozarjalo, naj se poskrbi za ustrezne pogodbe z vsemi sodelavci, je spomnil Kadunc. Po njegovih besedah pa je RTV SLO zaradi ravnanja vodstva televizije "postala izpostavljena ne samo plačevanju stroškov, ko se sodelavci odločajo za tožbe, ampak tudi globam, ki se bodo, če bo delovna inšpekcija ugotovila kršitve, samo še zviševale".

Biziljeva: Izvedli smo veliko racionalizacijo

Biziljeva je pred dnevi v zagovoru pojasnila, da so prispevek o Thompsonu kritično ocenili, avtor prispevka in takrat še urednik Tednika Igor Pirkovič pa je bil zamenjan. Kot je dejala za Slovensko tiskovno agencijo, je Kadunc vztrajal še pri zamenjavi odgovorne urednice Informativnega programa televizije Jadranke Rebernik, a so presodili, da njena zamenjava ne bi bila upravičena.

Poleg tega je Biziljeva poudarila, da je izvajanje kadrovske politike televizije del celovite kadrovske politike RTV-ja. "Nobena zaposlitev, nobena pogodba ne gre in ni šla mimo pravne pisarne oz. generalne direkcije," je dejala. Dodala je, da je televizija na področju stroškov rednega in pogodbenega dela v zadnjih dveh letih naredila veliko racionalizacijo.

Sicer je po poslovniku programskega sveta za razrešitev direktorja televizije ali radia potrebna večina v 29-članskem svetu, torej najmanj 15 glasov podpore.

"Stališče sveta za direktorja ni zavezujoče, vendar bi bilo nelogično, da prosi za soglasje, potem pa če ga dobi, tega ne naredi," je za STA dejal Kadunc.

