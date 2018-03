Bo referendum o drugem tiru padel? Sodniki bodo kmalu sporočili odločitev.

Seja vrhovnega sodišča

14. marec 2018 ob 13:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vrhovno sodišče je opravilo javno obravnavo o veljavnosti referenduma o zakonu o drugem tiru. Vrhovni sodniki bodo odločitev sporočili ob 15. uri.

Vrhovno sodišče po besedah sodnika poročevalca Erika Kerševana naslavlja dve vprašanji, in sicer, ali je v referendumski kampanji prišlo do nezakonitosti in ali so te vplivale na izid referenduma o zakonu o drugem tiru, ki ga na sodišču izpodbija Vili Kovačič.

Kot je poudaril Kerševan, se sodišče ne spušča v primernost samega zakona o drugem tiru ali v primernost projekta. To sta politični vprašanji, je pojasnil. Na javni obravnavi so sodniki zaslišali premierja Mira Cerarja in državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Jureta Lebna. Oba sta dejala, da je vlada v kampanji ravnala pravilno in da je javnost o projektu drugi tir obveščala transparentno in celovito. Kovačič na sodišču izpodbija izid referenduma o zakonu o drugem tiru in sklepa vlade, da ta vstopi v referendumsko kampanjo in zanjo nameni 97.000 evrov proračunskih sredstev. Meni, da je bila vlada s tem v privilegiranem položaju. Vrhovni sodniki lahko danes Kovačičevo pritožbo zavrnejo, lahko ji ugodijo in razveljavijo glasovanje, čemur bi sledil nov referendum, tretja možnost pa je, da vrhovno sodišče ugodi pritožbi, razveljavi glasovanje in samo ugotovi izid referenduma.

Al. Ma.