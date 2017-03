Bo Rotnik še vodil komunalno podjetje?

KPK na to opozarjal že pred tremi leti

10. marec 2017 ob 21:54

Lahko skoraj štirje milijoni evrov nepojasnjenih prihodkov spodnesejo stolček Uroša Rotnika v velenjskem komunalnem podjetju?

Inšpektorji finančne uprave so pri nekdanjem direktorju Termoelektrarne Šoštanj ugotovili velikansko davčno utajo in mu naložili plačilo 1,6 milijona evrov davka. Nepojasnjen izvor Rotnikovega denarja je v preteklosti že vzela pod drobnogled protikorupcijska komisija, a takrat se je Rotnik obdržal na čelu javnega podjetja.

Pozivi k odstopu Uroša Rotnika kot direktorja komunalnega podjetje Velenje niso nekaj novega.

KPK na to že opozarjal

Že leta 2014, ko protikorupcijska komisija (KPK) ni mogla ugotoviti izvora njegovega gotovinskega premoženja, je opozorila, da ne bi smel opravljati funkcije direktorja komunale. Gre le za javno podjetje. A pristojni za upravljanje in nadzor komunale so odločili drugače. Trdili so, da pravne podlage za Rotnikovo razrešitev iz krivdnih razlogov nimajo.

"Možno bi bilo iz nekrivdnih razlogov, to pa pomeni odpravnino in še bi bilo na nek način nelogično početje, ker komunalno podjetje pod Rotnikom dela dobro in pregledno in nima ugotovljenih nepravilnosti," je velenjski župan Bojan Kontič ob tem zatrdil za Radio Slovenija.

Takrat še, da bodo v skladu s tem, kar bo ugotovljeno v finančni preiskavi, tudi ukrepali. Zdaj, ko je upravno sodišče pritrdilo finančni upravi, ki je odkrila za približno štiri milijone evrov nepojasnjenega premoženja, pa od istih akterjev molk. Župan Kontič, ki je tudi predsednik sveta ustanoviteljev velenjske komunale, se na klice in sporočila ne oglaša.

Kdo je na potezi?

Rotnik sicer še vedno trdi, da ni naredil nič narobe in bitko nadaljuje na sodišču.

Kdo je na potezi zdaj? KPK je že pred tremi leti dejal, da Rotnik ne more upravljati javnega premoženja in da se odgovorni izmikajo ukrepanju. Se bo zgodba ponovila tudi tokrat?

