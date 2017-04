Bo Slovenija prepričala Evropsko komisijo o omilitvi nadzora na meji?

Prehajanje južne meje znova tekoče

10. april 2017 ob 12:50,

zadnji poseg: 10. april 2017 ob 17:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Po kaotičnem koncu tedna na zunanji schengenski meji oziroma na meji s Hrvaško, ko so čakalne dobe trajale več ur, se stanje na meji umirja. Tako hrvaški kot tudi slovenski policisti so namreč prenehali nadzorovati vse potnike.

Ministrstvo za notranje zadeve ob tem pojasnjuje, da Slovenija ni opustila sistematičnega nadzora vseh potnikov na meji s Hrvaško, ampak je opustila le nadzor pri tistih, ki so predstavljali manjše varnostno tveganje, kot to dovoljujejo pravila.

Začasna opustitev sistematičnega nadzora vseh potnikov naj bi veljala do preklica oziroma dokler ne bodo sprejeti kakšni novi dogovori z Evropsko komisijo. Zdaj potekajo priprave na pogovor z evropskimi predstavniki, potem se bo videlo, kako naprej, so za Radio Slovenija sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Napovedi o čakalnih vrstah so se uresničile

Sicer pa na ministrstvu poudarjajo, da je prometni kaos pretežno povezan s povečanim prometom ob začetku velikonočnih počitnic v nekaterih državah. Tako je mejni prehod Obrežje v teh dneh prestopilo 115.252 potnikov (izstop 73.117), Gruškovje 65.456 (izstop 42.084), Starod 33.645 (izstop 20.024), Sečovlje 34.111 (izstop 19.536) in Jelšane 29.025 (izstop 16.051).

Na ministrstvu ob tem pojasnjujejo, da so prometne zastoje pričakovali, tako je Slovenija že v času priprave uredbe nenehno poudarjala, da bodo nastajale dolge čakalne vrste, a v drugih državah za te ugovore ni bilo posluha. "Naše napovedi so se žal uresničile," so zapisali na ministrstvu in dodali, da bodo obsežno informacijo o težavah poslali Evropski komisiji.

Rupnik: Kaos je bilo mogoče predvideti

Strokovnjak za varnost in nekdanji direktor Sove Andrej Rupnik za Radio Slovenija opozarja, da je bilo vse predvidljivo in ni bilo treba "opraviti generalke, da smo do teh spoznanj sploh prišli". Rupnik ob tem dodaja, da schengen ni ustvarjen za veliko število postopkov. Enkrat se je že zlomil ob prehodu večjega števila prebežnikov, poudarja Rupnik in dodaja, da se bo "drugič zlomil v primeru dosledne kontrole vseh potovalnih dokumentov". "Tega enostavno v praksi ni mogoče izvajati."

Alternativa so po njegovem mnenju metode, ki jih uporabljajo policija in obveščevalne službe, to pa pomeni boljši nadzor nad posamezniki, ki pomenijo varnostno tveganje že v državah, kjer živijo, in uporaba različnih metod profiliranja potnikov, ki jih je treba podrobneje pregledati na mejah: "To je pa lahko povezano z določeno državo, strukturo ljudi in podobno. Policija te kriterije dobro pozna." Če bi še naprej morali vztrajati pri nadzoru, kot je bil ta konec tedna, pa je po Rupnikovih besedah že vnaprej jasno, da bo ob turističnih konicah praktično celotna Slovenija postala ena dolga čakalna vrsta, je za Radio Slovenija poročal novinar Robert Škrjanc.

Bo komisija prisluhnila?

"Preverjanje vseh potnikov brez logičnih izjem po našem mnenju ni ukrep, ki bi bil proporcionalen s ciljem uredbe," so poudarili in dodali, da se je Slovenija zavzemala za širši nabor izjem od sistematičnega preverjanja, v katerega bi uvrstili npr. otroke do 12 leta in mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu staršev, učence na organiziranih ekskurzijah, starejše osebe, ki potujejo organizirano ali imetnike dovoljenj za obmejni promet.

Vprašanje pa je, ali bodo pri Evropski komisiji prisluhnili slovenskim argumentom. Predstavnica Evropske komisije Tove Ernst je dejala, da komisija od članic pričakuje, da bodo uredbo o nadzoru vseh potnikov iz članic Unije izvajale. Temu je predstavnica komisije dodala, da uredba ponuja možnost odmika od sistematičnega nadzora, pri čemer komisija pričakuje od članic opravljeno analizo tveganja, poroča Radio Slovenija.

Čakajo le še tovornjaki

Po podatkih Prometnoinformacijskega centra tovorna vozila čakajo za vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Jelšane dve uri, na mejnih prehodih Obrežje in Starod pa okoli štiri ure. Gre za povsem običajen pojav ob ponedeljkih, saj je tovornjakom konec tedna prepovedana vožnja, so še pojasnili.

Za sistematični nadzor potnikov na zunanjih schengenskih mejah so se v Bruslju odločili zaradi varnostnih razlogov po terorističnih napadih v Parizu in nato Bruslju - namenjen je nadzoru prehodov evropskih meja predvsem zaradi nevarnosti tujih borcev - evropskih državljanov, ki se odpravljajo v vrste teroristov v Sirijo ali Irak ter nato vračajo. Povečan promet na meji ta konec tedna pa je bil deloma tudi posledica počitnic v Avstriji in na Bavarskem.

