Bo vladi danes uspelo sprejeti okrnjen zakon o izvrševanju proračuna?

Prepir SAB-a in DeSUS-a glede letnega dodatka za upokojence

22. november 2018 ob 07:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Po burnih odzivih na prvotni predlog novele zakona o izvrševanju proračuna zaradi nameravanih posegov v družinske prejemke bo vlada danes obravnavala okrnjeno predlog, brez spornih ukrepov. Zaradi trenj med SAB-om in DeSUS-om o višini letnega dodatka za upokojence je tega določil kar finančni minister. Po tem predlogu bodo upokojenci dobili 27 evrov višji regres kot letos.

Vlada mora novelo zakona o izvrševanju proračuna sprejeti danes, da bo še dovolj časa za potrditev v parlamentu. Novela je zdaj zelo okrnjena, umaknili so zadržanje samodejnih sprostitev pri otroških dodatkih, porodniškem dopustu, dodatku za veliko družino, štipendijah, saj je temu nasprotoval SMC oziroma njihova ministrica.

Ker sta se SAB in DeSUS prepirala o višini letnega dodatka za upokojence, je tega določil kar finančni minister. Višji bo za 27 evrov, in izplačan v petih zneskih. Ker gre za zvišanje, bosta morala verjetno oba prvaka strank zgladiti tudi nesoglasja. Težko verjamemo, da predsednik vlade ne bi podprl finančnega ministra. Še posebej, ker je finančni minister upošteval določila koalicijske pogodbe o izredni uskladitvi pokojnin. Ta bo jeseni, redna pa februarja. Prav tako bo občinam določena višja povprečnina.

Od omejevalnih ukrepov in nizke inflacije ostaja nadaljevanje neusklajevanje transferjev posameznikom. In poglavitno, neizplačevanje redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem. Na ta račun bodo privarčevali 60 milijonov v proračunu oziroma 100 v celotnem javnem sektorju. In tudi zaradi nadaljevanja teh varčevalnih ukrepov je vlada lažje dosegla dogovor o zvišanju plač s sindikati.

G. K., Zdenka Bakalar, Radio Slovenija