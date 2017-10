Bodo stavkali tudi poklicni gasilci?

Sindikat gasilcev oblikoval stavkovni odbor

20. oktober 2017 ob 20:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije je na današnji izredni seji predsedstva oblikoval stavkovni odbor, saj tudi dva tedna po protestnem shodu, s katerim so pozvali k pravičnemu vrednotenju svojega dela, z vladne strani ni bilo odziva. Sindikalni pritisk bodo zato stopnjevali.

Sindikat je v začetku oktobra pred vlado pripravil shod, ker se v večmesečnih pogajanjih z vladno stranjo niso uspeli sporazumeti o izboljšanju vrednotenja svojega dela. V sindikatu želijo, da se poklicnim gasilcem odpravijo anomalije v plačnih razredih in postavijo poštene osnovne plače.

V pogajanjih so predlagali, da bi bili vsi gasilci deležni dviga za dva plačna razreda, na dveh delovnih mestih (vodja gasilske skupine in vodja izmene II) pa za tri plačne razrede. Nezadovoljni s ponudbo vlade, ki bi privolila v zvišanje plač v manjšem obsegu, tudi niso podpisali aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva.

Predsednik DZ-ja gasilcem naklonjen

V sindikatu so ta teden na predsednika vlade Mira Cerarja naslovili tudi dopis, v katerem so pojasnili odločitev za nadaljnje aktivnosti. Kot so zapisali, so ga že ob shodu pozvali, naj sprejme predstavnike gasilcev, a je na njihovo začudenje in tudi ogorčenje to možnost zavrnil. So pa še isti dan svoja stališča predstavili predsedniku DZ-ja Milanu Brglezu, ki jim je obljubil, da bo poskušal pomagati v smeri razrešitve nastalega položaja.

Premierju pojasnjujejo, da je bil to tudi razlog, da se doslej niso obračali nanj, saj so upravičeno pričakovali odziv z njegove strani. A zdaj ugotavljajo, da tega očitno ne bodo deležni. Po poročanju medijev naj bi se za preučitev položaja gasilcev zavzemala tudi ministrica za obrambo Andreja Katič.

L. L.