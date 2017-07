Bojan Požar ustanovil gibanje Druga priložnost

Spodbudila sta ga temi: Magna in Kemis

18. julij 2017 ob 13:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Novinar Bojan Požar je ustanovil gibanje Druga priložnost, ki se bo posvečalo pritisku na politiko glede ekoloških tem. Če se politiki ne bodo odzvali, Požar sam ne izključuje vstopa v politiko.

Problemi, ki jih je videl na terenu, presegajo njegov portal, je Bojan Požar pojasnil na novinarski konferenci. Sam namreč lahko napiše članek ali dva, vendar se praktično nič ne spremeni. Zato so se z nekaterimi sodelavci odločili, da poskušajo prek gibanja narediti nek formalen pritisk na politiko, da se bo začela ukvarjati z zadevami, ki so za ljudi življenjsko pomembne.



Poudaril je, da namerava ostati novinar, bo pa tudi s svojim novinarskim delom podpiral ideje gibanja in odpiral teme, ki bodo tudi teme gibanja. Kot je dejal, ta hip ne razmišlja o vstopu v politiko, gibanje pa ustanavljajo z namenom pritiska na politiko, da se usmeri v reševanje za ljudi najpomembnejših vprašanj. Če pa politika tega ne bo začela reševati, bodo prisiljeni vstopiti tudi v politiko. "Tudi to je mogoče," pravi Požar.

Predvsem okoljske teme

V manifest gibanja so zapisali, da bodo svoje delovanje usmerili predvsem v varnost in čistost okolja ter zanesljivost oskrbe s pitno vodo in zdravo hrano. Med temami, ki jih bodo odpirali, je Požar omenil ekologijo, zdravo življenje, boj proti zlorabam otrok in mučenju živali. Na širšem spisku imajo po njegovih besedah 210 točk, na ožjem 11. Prvo točko iz njihovega programa pa bo razkril na prvem javnem nastopu zunaj Ljubljane, v četrtek na Vrhniki.

Aktivni politiki ne bodo mogli vstopiti

O povezovanju s kakšnim drugim gibanjem ali zelenimi strankami ne razmišljajo. V gibanju po njegovih besedah ni prostora za politiko – ne levo ne desno, saj je ta svojo priložnost že imela. Članstvo v stranki po njegovem mnenju ne sme biti problematično, ne želijo pa imeti v gibanju aktivnih politikov oz. funkcionarjev zdajšnjih ali preteklih strank. Ideologije se bodo izogibali, ne bodo se "opredeljevali levo ali desno, ampak le o tem, kaj je prav in kaj narobe", je poudaril.

Požar je predsednik gibanja, direktor prejšnji teden ustanovljenega Zavoda Druga priložnost pa je Jurij Krajnc. Kot je dejal Požar, gre za enega njegovih najožjih sodelavcev v tem projektu, ki ima za sabo več let managerskih izkušenj, trenutno pa je na podiplomskem študiju v Cambridgeu.

VIDEO Požar ustanavlja gibanje Druga priložnost

Al. Ma.