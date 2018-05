Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Obrekovanje je uničujoče, menijo v izobraževalnem centru Eksena. Foto: Pixabay Oprávljati: pripovedovati kaj resničnega, vendar slabega o kom. Obrekováti: dajati neresnične, zlonamerne izjave, s katerimi se jemlje komu ugled. Slovar slovenskega knjižnega jezika Dodaj v

Bomo dobili mednarodni dan proti obrekovanju?

Izobraževalni center Eksena je sprožil peticijo

9. maj 2018 ob 11:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Obrekovanje je družbeni pojav, ki z napredkom tehnologije dobiva nove razsežnosti, razširjen pa je po vsem svetu, menijo v izobraževalnem centru Eksena, ki želi na Združene narode podati pobudo za razglasitev svetovnega dneva proti obrekovanju.

Izobraževalni center Eksena želi v sodelovanju z istoimenskim društvom na Združene narode podati pobudo za razglasitev svetovnega dneva proti obrekovanju. V podporo pobudi začenjata kampanjo in peticijo, ki jo bodo naslovili na vlado. Podpise med 10. in 16. uro zbirajo v Ljubljani na Prešernovem trgu, v Mariboru na Trgu Leona Štuklja, na Prešernovi ulici v Celju in v Šentjurju pred Izobraževalnim centrom Eksena.

Z mednarodnim dnevom želijo problematiki dati "potrebno javno prepoznavnost in težo, s čimer bi lahko prispevali k zmanjševanju tega uničevalnega pojava v naših družbah in hkrati krepili kulturo strpnosti, medsebojnega spoštovanja, sodelovanja in sožitja", so zapisali v sporočilu za medije. Predlog so poslali tudi na ministrstvo za zunanje zadeve in zunanjega ministra Karla Erjavca prosili za podporo pri vložitvi formalne pobude na OZN. Napisali so tudi deklaracijo Stop obrekovanju.

Razširjenost problematike obrekovanja so v izobraževalnem centru začeli opažati skozi dolgoletno delo z ljudmi. Zato so leta 2016 v sodelovanju z Društvom Eksena začeli izvajati nepridobiten človekoljuben družbeno odgovoren projekt Stop obrekovanju, v okviru katerega bodo omenjeno pobudo tudi podali.

Kazen za obrekovanje: do dveh let zapora

O obrekovanju po definiciji kazenskega zakonika govorimo, ko kdo "o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav ve, da je to, kar trdi ali raznaša, neresnično", pojasnjuje 170. člen zakonika, ki hkrati določa, da se obrekovanje kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.

Kadar pa obrekovanje povzročijo tisk, radio, televizija ali druga sredstva javnega obveščanja ali javni shod, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. Če ima vsebina obrekovanja tudi hude posledice za oškodovanca, pa se storilec kaznuje celo z zaporom do dveh let.

