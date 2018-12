Boris Popovič napovedal, da bo zahteval ponovno štetje glasov

V Kopru Aleš Bržan za 7 glasov prehitel Borisa Popoviča

3. december 2018 ob 08:04,

zadnji poseg: 3. december 2018 ob 21:46

Koper - MMC RTV SLO, STA

Koprski župan Boris Popovič, ki je v drugem krogu po neuradnih podatkih za las izgubil županske volitve v Kopru, bo vložil ugovor na delo volilnih organov in zahteval ponovno štetje glasov.

Popovičev odvetnik Franci Matoz je napovedal, da pripravlja predlog za ponovno štetje vseh glasov drugega kroga volitev v Kopru. "Razlika je tako minorna, nepravilnosti pa veliko preveč, da ne bi podali zahteve za ponovno štetje," je dejal. Pojasnil je še, da pri tem misli tudi na veliko število neveljavnih glasovnic, na delovanje na nekaterih voliščih ter nekatere druge nepravilnosti.

Ugovor na delo volilnih organov je sicer mogoče vložiti danes do polnoči. Če bi prišlo do ugovora zoper delo volilnega odbora, bodo o tem odločali na občinski volilni komisiji. V primeru ugovora zoper delo občinske volilne komisije pa bi o njem odločal občinski svet ob potrjevanju mandatov.

Tesen izid

Drugi krog volitev je v Kopru namreč prinesel tesen izid, saj je med kandidatoma za župana Alešem Bržanom in Borisom Popovičem odločilo 46 glasovnic, ki so prispele po pošti. Po štetju teh je zmagal Aleš Bržan, ki je dozdajšnjega župana Borisa Popoviča prehitel za sedem glasov. "Tako tesnega izida ni pričakoval nihče," je ob tem dejal Bržan.

Aleš Bržan je bil pred štetjem glasov, ki so prispeli po pošti, v prednosti za 12 glasov. Po pošti je sicer prispelo 46 glasovnic, med njimi ena neveljavna. Po štetju je volilna komisija sporočila, da je za Popoviča glasovalo 25 volivcev, za Bržana pa 20, tako da je Bržan na koncu prejel sedem glasov več od Popoviča.

"Tako tesnega rezultata ni pričakoval nihče," je po seji volilne komisije dejal Aleš Bržan in dodal, da morata zdaj oba kandidata malo pomiriti ljudi, saj je bilo v kampanji veliko napetosti. Na vprašanje, ali se bo pritožil, kot je napovedal tik pred štetjem glasov po pošti, je dejal, da so bili podani nekateri razlogi za premislek, a da je zanje "zgodba zaključena". Bržan je še dejal, da število glasov pomeni, da tudi Popovič uživa precejšnje spoštovanje, "ampak ljudje so se odločili za spremembo in do spremembe je prišlo". Ob tem se je tudi zahvalil vsem volivkam in volivcem.

Štetje za zaprtimi vrati

Pri odpiranju glasovnic so bili novinarji navzoči, samo štetje pa je potekalo za zaprtimi vrati. Še pred tem je Aleš Bržan napovedal, da bodo zaradi zaznanih nepravilnosti na enem izmed volišč zahtevali ponovno štetje glasov. Po poročanju časopisa Primorske novice naj bi prišlo do razhajanja med številom tistih, ki so bili v volilnem imeniku označeni, da so glasovali predčasno, in med številom glasovnic, zato danes pregledujejo vpis vseh volilnih upravičencev. Po neuradnih podatkih naj bi bilo šest glasovnic preveč.

Volilna udeležba v drugem krogu županskih volitev v Kopru je bila 65,83-odstotna oziroma dobrih sedem odstotkov višja kot v prvem krogu. Bržan je na koncu prejel 13.921 glasov, Boris Popovič pa 13.914 glasov volivk in volivcev. Predsednik občinske volilne komisije Miloš Senčur je navedel, da je ugovor na delo volilnega odbora oz. volilne komisije mogoč danes do polnoči. Če bi prišlo do ugovora zoper delo volilnega odbora, bodo o tem odločali na občinski volilni komisiji. "V primeru ugovora zoper delo občinske volilne komisije je pa občinski svet tisti, ki odloča o ugovoru takrat, ko potrjuje mandate," je še dejal Senčur.

Čeprav je na volilno nedeljo sprva kazalo na zmago Bržana, ki je bil med objavo delnih neuradnih izidov vselej v prednosti pred Borisom Popovičem, pa se je razlika znatno zmanjšala po preštetju glasovnic s predčasnega glasovanja. Popovič je sicer že včeraj čestital Bržanu za zmago, ko se je pojavil podatek, da naj bi Bržan vodil za 70 glasov.

L. L., G. C.