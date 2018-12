Popovič vložil ugovor, se lahko v Kopru ponovijo volitve?

Boris Popovič zahteval ponovno štetje glasov

3. december 2018 ob 08:04,

zadnji poseg: 4. december 2018 ob 10:30

Koper - MMC RTV SLO, STA

Koprski župan Boris Popovič, ki je v drugem krogu po neuradnih podatkih za las izgubil županske volitve, je vložil ugovor na delo volilnih organov in zahteval ponovno štetje glasov.

Popovičev odvetnik Franci Matoz je sporočil, da zahtevajo ponovno štetje vseh glasovnic, veljavnih in neveljavnih, na vseh voliščih v Mestni občini Koper. "Seveda navajamo tudi določene kršitve, ki so se zgodile med samimi volitvami, in pričakujemo, da bo občinska volilna komisija našemu ugovoru sledila, da bomo glasovnice prešteli in da bo s tem tudi spremenjen izid," je dodal Matoz.

Matoz je sicer že v ponedeljek zvečer napovedal, da pripravlja predlog za ponovno štetje vseh glasov drugega kroga volitev v Kopru, in dejal: "Razlika je tako minorna, nepravilnosti pa veliko preveč, da ne bi podali zahteve za ponovno štetje." Pojasnil je še, da pri tem misli tudi na veliko število neveljavnih glasovnic, na delovanje na nekaterih voliščih ter nekatere druge nepravilnosti. Ugovor na delo volilnih organov je bilo sicer mogoče vložiti v ponedeljek do polnoči.

Koprska volilna komisija bo o ugovoru odločala v četrtek

Koprska občinska volilna komisija bo o ugovoru Popoviča na delo volilnih organov odločala na seji v četrtek popoldne. Pri tem lahko OVK ugovoru ugodi delno ali v celoti, ali pa ga zavrne. V skrajnem primeru obstaja tudi možnost, da se volitve ponovijo.

Na OVK-ju so za zdaj ugotovili, da je bil ugovor pravočasno vložen, a ga še niso preučili. Tajnik OVK-ja Alan Žiberna je pojasnil, da mora komisija najprej preveriti ugovor. Glede na to, kako bo utemeljeno posamezno dejstvo, ki je v ugovoru navedeno, se komisija lahko odloči, ali bodo na primer ponovno šteli glasovnice samo na določenih voliščih ali na vseh ali pa bodo samo neveljavne glasovnice pogledali še enkrat, je dodal.

Če bi ugotovili tako hude nepravilnosti, ki lahko vplivajo na izid glasovanja, je v skrajnem primeru mogoča tudi ponovitev volitev, je še pojasnil Žiberna.

Zaradi manjših nepravilnosti ugovor vložil tudi Bržan

Tudi v štabu Popovičevega tekmeca Bržana so zaznali nekaj manjših nepravilnosti na voliščih. A te po Bržanovem mnenju ne bodo bistveno vplivale na izid. Kljub temu je Bržan v ponedeljek vložil ugovor pri občinski volilni komisiji, a je šlo po njegovih besedah za majhne zahtevke, ne pa npr. za zahtevo za ponovno štetje glasov.

Tesen izid

Drugi krog volitev je Kopru prinesel tesen izid, saj je med kandidatoma za župana Alešem Bržanom in Borisom Popovičem odločilo 46 glasovnic, ki so prispele po pošti. Po štetju teh je zmagal Bržan, ki je dozdajšnjega župana prehitel za sedem glasov.

Bržan je bil pred štetjem glasov, ki so prispeli po pošti, v prednosti za 12 glasov. Po pošti je sicer prispelo 46 glasovnic, med njimi ena neveljavna. Po štetju je volilna komisija sporočila, da je za Popoviča glasovalo 25 volivcev, za Bržana pa 20, tako da je Bržan na koncu prejel sedem glasov več od Popoviča.

"Tako tesnega rezultata ni pričakoval nihče," je po seji volilne komisije dejal Bržan, a dodal, da je zanje "zgodba zaključena". Bržan je priznal, da število glasov pomeni, da tudi Popovič uživa precejšnje spoštovanje, "ampak ljudje so se odločili za spremembo in do spremembe je prišlo".

Volilna udeležba v drugem krogu županskih volitev v Kopru je bila 65,83-odstotna oziroma dobrih sedem odstotkov višja kot v prvem krogu. Bržan je na koncu prejel 13.921 glasov, Boris Popovič pa 13.914 glasov volivk in volivcev. Čeprav je na volilno nedeljo sprva kazalo na zmago Bržana, ki je bil med objavo delnih neuradnih izidov vselej v prednosti pred Popovičem, pa se je razlika znatno zmanjšala po preštetju glasovnic s predčasnega glasovanja. Popovič je sicer že v nedeljo čestital Bržanu za zmago, ko se je pojavil podatek, da naj bi Bržan vodil le za 70 glasov.

L. L., G. C., La. Da.