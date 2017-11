Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! S projektom Grem volit! spremljamo tudi drugi krog predsedniških volitev. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Jakopič

Borut Pahor: Izkušnje, ki bi Sloveniji prišle zelo prav

Reportaža s pogovora mladih z Borutom Pahorjem

7. november 2017 ob 08:39

Predsednik države ima pomembne dolžnosti, a on ne vodi države - to dela predsednik vlade, pojasnjuje predsedniški kandidat Borut Pahor in dodaja, da na tem področju v javnosti prihaja do največjih nesporazumom.

"To je bila moja velika zadrega - da je večina mojih protikandidatov v kampanji govorila o tem, kaj bi bilo treba vse storiti ... pri pokojninah, v zdravstvenem sistemu, v šolskem sistemu ... Seveda, jaz se z njimi strinjam, samo toliko osebne poštenosti pa sem moral ohraniti, da se nisem pridružil temu, kaj vse je treba tam narediti, ker to ni moja pristojnost. Predsednik države ima druge pristojnosti, kjer lahko veliko naredi in o tem se mogoče premalo diskutira," je vsebino prvega dela kampanje komentiral Borut Pahor.

Osredotočen na izvolitev

Pahor ciljev za prihodnost, ki bo sledila po koncu predsedniške funkcije, za zdaj ne razkriva. "Sem popolnoma osredotočen na svojo izvolitev. V življenju sem se navadil, da je treba iti korak za korakom. Seveda je potrebno imeti neko vizijo, ampak iti potem korak za korakom, zlasti pa se je treba osredotočiti na tiste strateške cilje, ki so vam pri srcu, ki si jih želite, ki jim lahko nekaj daste. In to je nov predsedniški mandat," je dejal.

Poštenost, spoštovanje, zaupanje, je Pahor povzel vrednote in jim dodal še pogum in vztrajnost, ki sta, kot je dejal "pomembna, da uspete v prvih treh, zlasti ko gre za kakšne odmevnejše uspehe v življenju."

"Seveda sem bil deležen kritik"

"Nisem imel občutka, da bi se zelo vrednostno razlikovali," pa je Pahor odgovoril na vprašanje, ali se mu zdi, da so se kandidati zelo razlikovali glede na vrednote, ki so jih predstavili v kampanji, ki je vodila do prvega kroga predsedniških volitev. "Seveda, kot predsednik republike, ki je zadnjih pet let opravljal to dolžnost, sem bil deležen kritik. To je običajno, to je prav," je dodal.

Pomembno je, kako se bomo znašli v spremenjenih okoliščinah

Na vprašanje, zakaj bi bil rad spet predsednik, je dejal: "Zdi se mi, da se - manj v Sloveniji, ampak bolj okrog nas - obetajo pomembne spremembe: politične, gospodarske, varnostne ... Ob predpostavki, ki se mi zdi utemeljena, da bo okrevanje gospodarstva šlo naprej in da bo Slovenija politično stabilna, bo zdaj zelo pomembno, kako se bomo znašli v teh spremenjenih okoliščinah. Zato da bi ohranili varnost, mir in stabilnost. In tukaj se mi zdi, da bi lahko moje domače in zlasti zunanje politične izkušnje prišle Sloveniji zelo prav."

S kandidatom za predsednika države Borutom Pahorjem so se v okviru projekta Grem volit! pogovarjali mladi: Tjaša, Suzana in Jure. Obiskali so ga v predsedniški palači, na dan odprtih vrat. Več si oglejte v videoreportaži.

VIDEO Borut Pahor: Izkušnje, ki bi Sloveniji prišle zelo prav

