Borut Pahor podprl Alenko Ermenc za načelnico Generalštaba Slovenske vojske

Predsednik je tako podprl predlog obrambnega ministra Karla Erjavca

27. november 2018 ob 13:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Borut Pahor je dejal, da ima za podporo Alenki Ermenc dva razloga: prvi je izpolnjevanje visokih strokovnih meril, drugi pa je pričakovanje, da se pripravljenost Slovenske vojske v naslednjem letu dvigne vsaj za eno oceno.

Predsednik republike Borut Pahor se strinja s predlogom obrambnega ministra Karla Erjavca, da vlada za novo načelnico Generalštaba Slovenske vojske imenuje Alenko Ermenc. "Prvič, generalmajorka Alenka Ermenc izpolnjuje visoke strokovne kriterije, ima bogate vodstvene izkušnje in izkazuje odločnost za opravljanje nalog. Zaradi teh vrlin sem jo nedavno povišal v čin generalmajorke," je razlog za podporo predlogu za imenovanje pojasnil predsednik.

Poleg tega Pahor pričakuje, da je končno nastopil čas za združitev vseh političnih, vojaških in družbenih moči za dvig pripravljenosti Slovenske vojske v naslednjem letu vsaj za eno oceno. "Trend poslabševanja varnostnih razmer v svetu se nadaljuje, in čeprav Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena, mora v relativno kratkem času zagotoviti tudi vojaški vidik svoje vsestranske varnosti," so besede sporočili z urada predsednika države.

Pahor: Prejšnji pomisleki so se izkazali za utemeljeni

"Ob zadnjih dveh zamenjavah na vrhu Slovenske vojske sem izrazil pomisleke in jima nasprotoval. Pomisleki so se izkazali za utemeljene. Prepogoste menjave v vrhu Slovenske vojske niso obrodile želenih sadov," je izpostavil Pahor. Spomnil je, da sta bila v prejšnjem mandatu v štirih letih zamenjana dva načelnika, od zadnje menjave do sedanje pa je minilo manj kot leto dni.

"Zato sem v pogovoru z obrambnim ministrom Erjavcem izrazil pričakovanje, da bomo ob imenovanju nove načelnice generalštaba združili vse moči in iskali strokovno in politično zahtevne odgovore na izzive posodobitve Slovenske vojske brez nadaljnjih premalo premišljenih zamenjav v vrhu Slovenske vojske," je še zapisal Pahor.

Vlada bo po napovedi obrambnega ministra na dopisni seji Ermenčevo imenovala za novo načelnico Generalštaba Slovenske vojske. Ermenčeva, ki je v petek postala prva slovenska generalka, bo na tem mestu v sredo nasledila Alana Gederja. Tako po činu kot po položaju bo tako najviše med pripadnicami SV-ja doslej.

La. Da.