Bratušek: Podpora Šarcu ne pomeni avtomatično podpore njegovi vladi

Nadaljevanje pogovorov petih strank z Levico glede manjšinske vlade

6. avgust 2018 ob 08:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Peterica strank, ki poskuša sestaviti vlado, se bo sešla z Levico glede sporazuma o projektnem sodelovanju z manjšinsko vlado. Predsednica SAB-ja Alenka Bratušek je konec tedna v pismu članom stranke potrdila podporo Marjanu Šarcu za mandatarski položaj, vendar dodala, da to ne pomeni tudi avtomatično podpore njegovi vladi. "Naša stranka bo svojo odločitev sprejela sama," je dejala.

Predlog sporazuma o projektnem sodelovanju je Levica predstavnikom LMŠ-ja, SD-ja, SMC-ja, SAB-ja in DeSUS-a poslala po tistem, ko je svet stranke zavrnil vstop v omenjeno vladno koalicijo, izrazil pa je pripravljenost podpreti manjšinsko vlado pod vodstvom predsednika LMŠ-ja Marjana Šarca.

Temelj za projektno sodelovanje bo, kot je povedal Šarec, osnutek koalicijske pogodbe, o katerem so se z Levico usklajevali pred njeno zavrnitvijo vstopa v vlado. Toda nekatere stranke imajo zadržke do manjšinske vlade in tudi do tega, da bi v sporazum o projektnem sodelovanju vnesli vse vsebine iz omenjenega osnutka koalicijske pogodbe.

Kritika Bratuškove

Predsednica SAB-ja Alenka Bratušek je bila že takoj kritična do odločitve Levice, češ da je "stisnila rep med noge", in pozvala stranke, ki jim je do tega, da bi Slovenija dobila vlado, da "pridejo zraven".

V pismu članstvu stranke pa je med drugim zapisala, da so bili predstavniki SAB-ja v pogajanjih zelo konstruktivni in so se bili "pripravljeni pogajati ter dogovarjati skoraj o vsem". "Ne odstopamo pa od dveh stvari: to so upokojenci in zdravstvo. To pa zato, ker verjamemo, da so tu največji problemi, ki jih je treba rešiti, in to čim prej," je dodala.

Ponovila je, da jim je v predlogu koalicijske pogodbe "uspelo zagotovili dvig odmernega odstotka upokojencem in ukinitev vseh varčevalnih ukrepov za upokojence (regres kot pred krizo) in takojšnje reševanje čakalnih vrst v zdravstvu z dodatnim denarjem in vsemi razpoložljivimi kapacitetami".

Bratuškova je potegnila tudi vzporednico z dogajanjem leta 2014, ko je kot predsednica vlade odstopila, ker ni dovolila, da bi jo "kdor koli izven vlade, ki ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih zahteva, izsiljeval z odločitvami, ki bi bile za državo slabe".

Hkrati je prepričana, da Slovenija tudi danes potrebuje odločno in stabilno vlado, ki bo naredila, kar je treba, da se izboljšajo razmere v zdravstvu, uredijo pokojnine, končajo pogajanja s sindikati javnega sektorja ... "Pred nami so pomembni izzivi, ki potrebujejo trdno politično večino," je zapisala.

G. C.