Bratuškova eno, Erjavec in Bertoncelj drugo o upokojenskem regresu

Kdo govori resnico

20. november 2018 ob 18:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Koalicijski vrh se v soboto ni dogovoril, za koliko bodo povečali sredstva za regres upokojencem in kako bo ta izplačan, sporočajo iz DeSUS-a in s tem zanikajo navedbe SAB-a.

Po sobotnem vrhu koalicije partnerji niso razkrivali podrobnosti dogovora glede proračuna. Premier Marjan Šarec je povedal le to, da bodo v četrtek na seji vlade obravnavali in predvidoma potrdili predlog novele zakona o izvrševanju proračuna. Ostalo je še eno odprto vprašanje, o katerem pa da se morajo dogovoriti nekateri koalicijski partnerji.

Predsednica SAB-a Alenka Bratušek je tokrat potrdila, da je šlo za vprašanje izplačila regresa upokojencem, saj je SAB zagovarjal, da ga izplačajo v dveh višinah, kot je to določeno v koalicijski pogodbi, DeSUS pa, da ga izplačajo v petih. Tako je po njihovem mnenju najbolj pravično.

Jurša: Čudi nas ravnanje Bratuškove

Pričakovati je bilo dogovor SAB-a in DeSUS-a, a tega glede na poteze Bratuškove ne bo, je v DZ-ju pojasnil vodja poslancev DeSUS-a Franc Jurša. V DeSUS-u jih je namreč začudila novinarska konferenca Bratuškove, na kateri je predstavila kompromisni predlog glede izplačevanja letnega dodatka za upokojence.

V SAB-u predlagajo, da bi se ta izplačeval v treh višinah, kar je po besedah Bratuškove treba uskladiti v koaliciji. Ker predlog odstopa od zavez v koalicijski pogodbi, ga bo moral potrditi še svet SAB-a.

Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec konkretnega predloga tokrat za STA ni želel komentirati, je pa začuden, da je takšen predlog, ki po njegovih navedbah prinaša manj denarja, kot predlaga DeSUS, na novinarski konferenci podprl tudi predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Predlog DeSUS-a po Erjavčevih navedbah namreč predvideva 40 milijonov evrov več sredstev za regres upokojencem, predlog SAB-a pa manj, "zato se sprašujem, čigave interese zagovarja" Sušnik, je dodatno ob robu srečanja obrambnih ministrov EU-a v Bruslju dejal Erjavec.

Dva ministra proti ministrici

Medtem ko je Bratuškova na konferenci dejala, da je bilo na sobotnem koalicijskem vrhu tudi s finančnim ministrom dogovorjeno, da se za izplačilo dodatka zagotovi 33 milijonov evrov več kot letos (v teh okvirih naj bi bil tudi njihov predlog), pa tako Erjavec kot finančni minister Andrej Bertoncelj trdita nasprotno.

Minister zagotavlja, da ni bilo doseženega nobenega dogovora glede izplačila višine letnega dodatka za upokojence kot tudi ne glede razredov. "Ne drži torej, da je bil znesek, o katerem je govorila gospa Bratušek, koalicijsko dogovorjen," je v odzivu na navedbe Bratuškove navedel minister za finance.

Erjavec pa je pojasnil, da so se dogovorili le o tem, da bodo letnemu dodatku namenili več denarja kot zdaj. "Koliko več, pa nismo mogli doreči, saj minister za finance Andrej Bertoncelj ni mogel povedati, ali je to proračunsko vzdržno ali ne," je pojasnil Erjavec. Spomnil je na fiskalno pravilo in zaveze do Bruslja ter na to, da mora biti proračun uravnotežen.

Erjavec se tudi ni želel konkretno izreči, v kakšnem primeru predloga novele zakona o izvrševanju proračuna, ki ga bodo imeli v četrtek na vladni mizi, DeSUS ne bo podprl. Počakali bodo na ministrov predlog in potem bo jasno več, je povedal.

Tudi po Jurševih navedbah se zavedajo, da je obseg sredstev, ki se morajo porazdeliti, omejen. Je pa za DeSUS pravično le to, da tisti z nižjimi pokojninami dobijo višji regres, tisti z višjimi pokojninami pa nižjega, kar omogoča izplačilo v petih razredih. "To bomo zastopali, dokler bomo v DZ-ju," je napovedal.

Bratuškova: Dogovorili smo se za 33 milijonov

Alenka Bratušek je na tiskovni konferenci povedala, da je bilo na sobotnem koalicijskem vrhu, tudi s finančnim ministrom, dogovorjeno, da se za izplačilo dodatka zagotovi 33 milijonov evrov več kot letos, ni pa bilo dogovora o tem, v koliko višinah naj se dodatek izplačuje.

V SAB-u so po besedah Bratuškove predvsem v želji, da ne bi izpadlo, da niso pripravljeni na iskanje rešitev, zadeve znova premislili in tako zdaj predlagajo kompromisni predlog, da se dodatek izplačuje v treh višinah, trenutno ga v petih. In sicer bi upokojenci, ki prejemajo zajamčeno pokojnino (512 evrov), prejeli 410 evrov letnega dodatka. Upokojenci, katerih pokojnina znaša med zajamčeno pokojnino in 1,6-kratnikom minimalne pokojnine (okoli 850 evrov), bi prejeli 270 evrov dodatka, upokojenci z višjimi pokojninami pa 150 evrov dodatka. Pri tem v SAB po besedah Bratuškove tudi želijo, da se takšna rešitev zapiše v zakon.

Model, kot ga predlaga SAB, bi po besedah Bratuškove državo sicer stal 160 milijonov evrov, če bi obveljal predlog iz koalicijske pogodbe, da se dodatek izplačuje v dveh višinah, pa bi strošek znašal okoli 178 milijonov evrov.

Predlog za tri višine letnega dodatka po besedah predsednika ZDUS-a Janeza Sušnika podpirajo tudi v ZDUS-u, saj "upokojencem zagotavlja višjo vrednost izplačil, kot smo pričakovali". Pri tem se tudi v ZDUS-u zavzemajo, da se takšna rešitev zapiše v zakon. Sicer pa naj bi vse ZDUS-ove predloge za izboljšanje položaja upokojencev proučili na skupnem sestanku s koalicijo, za katerega je po njegovih besedah že dogovorjeno, da bo sklican.