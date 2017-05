Bratuškova je predala tožilstvu ugotovitve o preplačanih panelnih ograjah

26. maj 2017 ob 16:44

Poslanka in predsednica Zavezništva Alenka Bratušek je danes tožilstvu predala svoje ugotovitve glede domnevno spornega nakupa panelne ograje na južni meji. "Dejstvo je, da iz dokumentov izhaja, da za nakup panelne ograje ni bil izbran najcenejši ponudnik," je poudarila.

Bratuškova je spomnila, da je že na komisiji za nadzor javnih financ napovedala, da bo tožilstvu predala svoje ugotovitve, in to je danes tudi storila. "To je največ, kar lahko kot poslanka naredim. Zdaj se naj s to zadevo ukvarjajo organi pregona," je dejala. Nejasnosti bi bile po njenih besedah hitro razrešene, če bi v zavodu za blagovne rezerve umaknili stopnjo tajnosti z dokumentacije. "Zato se v javnosti toliko špekulira," je še povedala.

Da tožilstvo vodi postopek, je sicer na seji komisije za nadzor javnih financ po njenih besedah povedal tudi predstavnik ministrstva za notranje zadeve. Zato je sama, kot je še dodala, tudi naredila, kar je njena dolžnost.

K razkritju poziva tudi ZL

K razkritju podatkov o nakupu panelne ograje so danes ponovno pozvali tudi v poslanski skupini ZL-ja. Kot so zapisali, ni razlogov za tajnost dokumentov. Argumentacija, da naj bi razkritje podatkov o dolžini in stroških že postavljene žice domači javnosti lahko ogrozilo varnost države in vplivalo na begunski tok skozi Slovenijo, pa je po mnenju ZL-ja absurdna.

Direktor zavoda za blagovne rezerve Anton Zakrajšek je sicer očitke o prirejanju dokumentov in nesmotrni izbiri o nakupu ograje na južni meji že zavrnil. Vztraja, da so izbrali najugodnejšega ponudnika, Bratuškovi pa očita, da z dokumenti manipulira.

