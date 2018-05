Bratuškova verjame, da bodo volitve prinesle levosredinsko koalicijo

Parlamentarne volitve 2018

30. maj 2018 ob 18:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednica Stranke Alenke Bratušek, Alenka Bratušek, je v sklepnem dogodku izrazila prepričanje, da bo Slovenija 4. junija imela koalicijo, ki bo levosredinska, izkušena in odločna.

Nekaj dni pred nedeljskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami stranke končujejo kampanjo. V Stranki Alenke Bratušek so sklepni dogodek pripravili v Ljubljani. Alenka Bratušek je volivce znova pozvala, naj gredo na volitve. "Kampanja se približuje koncu, zato smo se danes tako številčno zbrali tu v Ljubljani, da se vidi, da Alenka Bratušek ni sama, da jih je za mano kar nekaj. Vesela sem, da je za nami dobra, fer kampanja. Ljudje spoznavajo, da so naše izkušnje in odločnost tisto, kar je prava pot za prihodnost. Naša stranka je parlamentarna stranka in bo tudi 4. junija spet parlamentarna stranka," je prepričana Bratuškova.

Kot je dejala ob srečanju z volivci na ljubljanskem Prešernovem trgu, si želi, da bi se tokratnih volitev udeležilo čim več ljudi. "Čim več ljudi naj Sloveniji zagotovi izkušeno, odločno, odgovorno in iskreno vlado. To je prvi cilj," je dejala Bratuškova, ki verjame, da bo Slovenija 4. junija imela koalicijo, ki bo levosredinska, izkušena in odločna.

Bratuškova je tokratno predvolilno kampanjo ocenila kot "relativno fer". "Skrbi me, da morda vsi niso pokazali svojega pravega obraza. A ljudje bodo ocenili. Ankete nam res dobro kažejo, a zavedati se moramo, da so edina prava anketa volitve," je dodala.

V tednih predvolilne kampanje, ko so obiskali številne kraje po državi, je Bratuškova s sodelavci na terenu začutila dober utrip. "Politični analitiki so se ob rezultatih anket zdaj začeli čuditi. Pišejo, kako je Alenka Bratušek spet v igri. A ne samo ta mesec, vedno, kadar grem na teren, je odnos ljudi do nas, do mene, izredno dober," je dejala Bratuškova.

Po anketah v igri za parlament

Ob srečanjih z ljudmi na terenu so sicer po njenih besedah med drugim zaznali to, kako ljudi motijo krivice. "Da nekdo za veliko denarja, ki ga je pospravil v žep, ne odgovarja. Na drugi strani pa človek sedi v zaporu zaradi 200 ali 300 evrov. To bo morala biti poleg zdravstva in upokojencev ena od prioritet naslednje koalicije. Da ljudem vrnemo zaupanje v državo," je dodala.

Po volilni napovedi agencije Ninamedia, ki sta jo objavila Večer in Dnevnik, se je Stranka Alenke Bratušek vrnila v tekmo za parlamentarne sedeže. Na prvem mestu sicer še naprej vztraja SDS s 25,5 odstotka. Drugouvrščena Lista Marjana Šarca je izrazito padla in se približala SD-ju, ki ostaja na tretjem mestu.

Bratuškova je na zadnjih parlamentarnih volitvah zbrala dobre štiri odstotke glasov in se v parlament uvrstila s štirimi poslanci. To so Bratuškova, Mirjam Bon Klanjšček, Peter Vilfan in Jani Möderndorfer. Že konec leta 2014 je iz stranke izstopil Vilfan, ki je kmalu prestopil v stranko DeSUS in tudi njihovo poslansko skupino. Leto pozneje je iz stranke izstopil še Möderndorfer, ki je za tem prestopil v stranko in poslansko skupino SMC-ja.