Brez dogovora glede regresa bodo ministri SAB-a glasovali proti zakonu o izvrševanju proračuna

Za regres upokojencev 140 milijonov evrov, izplačilo v petih razredih

21. november 2018 ob 16:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Iz SAB-a so sporočili, da bodo pred četrtkovo sejo vlade v koaliciji poskusili najti soglasje v povezavi z izplačilom regresa upokojencem, sicer bodo ministri in poslanci SAB-a glasovali proti predlogu novele zakona o izvrševanju proračuna za leto 2019.

"Zadnja dva dni smo deležni obtožb name in našo stranko, in to samo zato, ker hočemo upoštevati zaveze koalicijske pogodbe," je na večerni novinarski konferenci po svetu SAB-a dejala Alenka Bratušek, ki vztraja, da pogodba zagotavlja končanje varčevanja pri upokojencih. "In to je vse, kar mi želimo," je poudarila Bratuškova in dodala: "Težko razumemo, kar se dogaja, samo zato, ker bi radi upokojencem dodelili tisto, kar jim gre." Bratuškova je ob tem zatrdila, da je v proračunu za leto 2019 dovolj denarja za to, da se varčevanja pri upokojencih tudi končajo. "Je to preveč za to koalicijo ali gre za nagajanje meni in moji stranki?" se je vprašala Bratuškova.

Roman Jakič, predsednik sveta SAB-a, je dejal, da se stranka trudi ostati konstruktivni del koalicije, a da je svet SAB-a sprejel odločitev, da pred četrtkovo sejo vlade poskusijo najti soglasje za uresničevanje koalicijske pogodbe, sicer bodo ministri in poslanci SAB-a glasovali proti predlogu novele zakona o izvrševanju proračuna.

Minister za finance skušal presekati spor

Minister za finance Andrej Bertoncelj je na vlado predtem poslal predlog novele zakona o izvrševanju proračuna, ki vključuje tudi izplačevanje letnega dodatka za upokojence. Temu je namenjenih skupno 140 milijonov evrov, dodatek pa bi bil izplačan v petih razredih. S tem naj bi minister presekal javna nesoglasja DeSUS-a in SAB-a okoli tega.

Za letošnje leto bo po novih ocenah letnemu dodatku za upokojence namenjenih 122 milijonov evrov, kar pomeni, da bo v skladu s predlogom ministra v prihodnjem letu temu namenjenih 18 milijonov evrov več. Minister po neuradnih informacijah ocenjuje, da je tak znesek še finančno vzdržen.

SAB in DeSUS sta si na očeh javnosti v zadnjih dneh izmenjala različna stališča do dogovora koalicije na sobotnem vrhu glede izplačevanja letnega dodatka za upokojence. Koalicijski vrh je namreč v soboto razpravljal tudi o noveli zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019, ki jo bo po napovedih premierja Marjana Šarca v četrtek vlada obravnavala in predvidoma potrdila. Odprto je ostalo eno vprašanje, o katerem bi se morali, kot je v soboto dejal Šarec, dogovoriti nekateri koalicijski partnerji.

DeSUS za pet razredov, SAB za dva

DeSUS sicer vztraja, da je najpravičnejše izplačilo dodatka za upokojence v petih razredih, medtem ko so v SAB-u zagovarjali izplačilo v dveh razredih. Koalicijski sporazum namreč predvideva izplačilo regresa v dveh razredih, kar bi skupno pomenilo 178 milijonov evrov. Bratuškova pa je v torek predlagala kompromisno rešitev, in sicer izplačilo v treh razredih.

Na torkovi novinarski konferenci je tudi dejala, da je bilo na sobotnem koalicijskem srečanju tudi s finančnim ministrom dogovorjeno, da se za izplačilo dodatka zagotovi 33 milijonov evrov več kot letos. Erjavec in Bertoncelj sta to v torek zanikala.

Šarec o "soliranju" Bratuškove

Tudi predsednik vlade Marjan Šarec je danes ob robu obiska na ministrstvu za notranje zadeve na vprašanje, ali je Bratuškova solirala, dejal, da to lahko tako razume. "Po sobotnem koalicijskem vrhu sem povedal, da je še eno nerešeno vprašanje, o katerem se morata dva partnerja pogovoriti, in glede na to, da do tega dogovora še ni prišlo, to lahko tako razumem," je dejal.

Na vprašanje o tem, ali bo v četrtek na vladi usklajen predlog novele zakona o izvrševanju proračuna, pa je tudi on potrdil, da "ker do usklajenosti še ni prišlo, zna biti po vsej verjetnosti, da bova s finančnim ministrom določila parametre, ki manjkajo". O možnosti, da vlada v četrtek novele zakona ne bi sprejela, pa je dejal le, da bo vse znano po seji vlade.

B. R., La. Da.