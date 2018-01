Brez stranskih udeležencev v informacijskih postopkih in jasnejše evidence nepremičnin

Seja državnega zbora

25. januar 2018 ob 20:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci so sprejeli novelo zakona o evidentiranju nepremičnin, s katero naj bi zagotovili kakovostnejše podatke v javnih evidencah. Poslanci so podprli tudi dopolnitev zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki onemogoča stranske udeležence v postopkih in s tem povezane stroške.

Poslanci so z 41 glasovi za in 21 proti sprejeli novelo zakona o evidentiranju nepremičnin. Cilj novele je ureditev evidentiranja in spreminjanja podatkov o zemljiščih, stavbah in delih stavb v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin, ki je pomanjkljiv ali neustrezen, zlasti z vidika izvajanja množičnega vrednotenja nepremičnin. Novela med drugim uvaja jasnejša pravila vodenja in usklajevanja podatkov o dejanski rabi zemljišč v katastru.

S 45 glasovi za in brez glasu proti so poslanci sprejeli tudi dopolnitev zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki so jo vložili poslanci koalicije na predlog Društva novinarjev Slovenije, Združenja novinarjev in publicistov, Sindikata novinarjev Slovenije in organizacije Transparency International Slovenia. Dopolnitev odpravlja vključevanje stranskih udeležencev v postopke odločanja o dostopu do informacij javnega značaja, kar je v praksi pomenilo, da so ti udeleženci lahko priglasili stroške svoje vključitve v postopek in posledično podražile dostop do informacij.

Podpora NSi-jevi noveli

Poslanci so v prvi obravnavi s 63 glasovi za potrdili tudi predlog novele zakona o pokojninskem zavarovanju, ki jo je v postopek vložil NSi in omogoča hkratno prejemanje pokojnine in opravljanje dejavnosti, kar je že nekaj časa onemogočeno. Po mnenju predlagateljev zaradi tega veliko obrtnikov ob upokojitvi zapira svoje dejavnosti, kar pomeni izgubo za državo. Novela tudi omejuje višino regresnih zahtevkov, ki jih zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zahteva od delodajalca ob poškodbi delavca pri delu.

Državni zbor je potrdil tudi zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, za katerega je glasovalo 48 poslancev. Zakon naj bi prispeval k večji varnosti za potrošnike, saj med drugim uvaja storitev zagotavljanja informacij o računih in prepoveduje posebna nadomestila za plačilo s kreditno ali plačilno kartico.

Predlog SDS-a končal parlamentarno pot

Predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic ujme, ki je državo prizadela decembra lani in ki so ga v DZ vložili poslanci SDS-a, je končal parlamentarno pot. Da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, je dejalo 21 poslancev, proti jih je bilo 45. Po mnenju poslancev to področje ureja že veljavni zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

L. L.